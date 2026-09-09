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台灣人「喝水」成產業？ 內行揭水價真相：賣的是水以外的東西

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分析，台灣低廉的水價結構帶動了多元包裝水與手搖茶飲商機，讓日常飲水轉化為高附加價值產業。示意圖／ingimage
有網友分析，台灣低廉的水價結構帶動了多元包裝水與手搖茶飲商機，讓日常飲水轉化為高附加價值產業。示意圖／ingimage

日常生活中不可或缺的「喝水」，在台灣竟演變成產值驚人的多元市場。新興手搖飲品牌「特•好喝」日前發文表示，好奇台灣人是否已將「喝水」發展成龐大產業，更幽默笑稱「有了手搖飲後，變相也是喝了很多水吧？」其中，有內行網友點出台灣極低的水價結構，直言「被做成產業的一直不是水，而是水以外的東西」，引發各界對飲水消費文化的高度關注。

「特•好喝」在Threads上發文詢問：「突然想到，台灣人是不是把『喝水』這件事發展成了一個產業？有了手搖飲後，變相的也是喝了很多水了，是吧？」逗趣言論隨即引發廣泛共鳴。

貼文曝光後，網友紛紛重溫台灣獨有的「喝水文化」，許多退伍弟兄刷起部隊口令，「取出水壺！打開瓶蓋！飲水300cc，喝水！」、「喝水喝水300cc」，笑稱台灣人連喝水都有嚴格的標準作業程序（SOP）。不少人立刻聯想到老牌包裝水「多喝水沒事，沒事多喝水」的經典台詞，直呼這句話早已烙印在台灣人的腦海中。還有人笑說「喝水是產業，手搖飲後面還連接著洗腎產業」、「周邊水壺、聯名隨行杯一直出，連漂亮喝水都成了生活儀式感」。

其中，一名網友分析指出，台灣自來水一度僅約11元新台幣，而一度水量等於1,000公升，換算下來「一公升自來水連一分錢都不到」，一杯700cc手搖飲當中的水成本甚至微乎其微。

該網友進一步直言，台灣家戶水價名列全球第二低、僅略高於印度，且自1994年以來便未曾調整過。正因基礎水費極其低廉，催生出濾水器、逆滲透設備、各類號稱抗老化的機能包裝水、甚至百花齊放的手搖茶飲文化，「因此被做成產業並創造高額附加價值的一直都不是水本身，而是水以外的調味、包裝與行銷概念」。

水價 台灣 手搖飲 消費 品牌

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