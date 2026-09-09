東北季風影響 稍有涼意低溫約22度

中央氣象署表示，明天持續受到東北季風影響，迎風面與桃園以北地區有局部陣雨，低溫約在22度到23度之間，高溫則為28度到32度，週末東北季風減弱，雨勢轉為午後陣雨為主。

中央氣象署預報員蔡伊其向媒體表示，明天受到東北季風影響，迎風面的桃園以北有局部短暫陣雨，午後嘉義以南有短暫陣雨。

蔡伊其說，11日持續受到東北季風影響，水氣多一點，基隆北海岸的降雨比較明顯，有較大雨勢發生機會，週末東北季風減弱，環境轉為偏東風，基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區有午後短暫陣雨。

蔡伊其指出，14日至16日環境偏北風，大台北及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則要留意午後短暫陣雨。

溫度方面，蔡伊其說，受到東北季風影響期間，溫度比較涼一點，各地低溫約落在攝氏22度至23度，空曠地區受到輻射冷卻影響會再低一點，白天高溫則是28度到32度，週末東北季風減弱後，溫度回升，低溫約25度至26度，高溫則在30度到32度。

蔡伊其表示，目前南海還是整個大低壓帶，不排除有熱帶擾動發展機會，但仍要再觀察。