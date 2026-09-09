快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風影響 稍有涼意低溫約22度

中央社／ 台北9日電
明天持續受到東北季風影響，迎風面與桃園以北地區有局部陣雨。聯合報系資料照
明天持續受到東北季風影響，迎風面與桃園以北地區有局部陣雨。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天持續受到東北季風影響，迎風面與桃園以北地區有局部陣雨，低溫約在22度到23度之間，高溫則為28度到32度，週末東北季風減弱，雨勢轉為午後陣雨為主。

中央氣象署預報員蔡伊其向媒體表示，明天受到東北季風影響，迎風面的桃園以北有局部短暫陣雨，午後嘉義以南有短暫陣雨。

蔡伊其說，11日持續受到東北季風影響，水氣多一點，基隆北海岸的降雨比較明顯，有較大雨勢發生機會，週末東北季風減弱，環境轉為偏東風，基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區有午後短暫陣雨。

蔡伊其指出，14日至16日環境偏北風，大台北及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則要留意午後短暫陣雨。

溫度方面，蔡伊其說，受到東北季風影響期間，溫度比較涼一點，各地低溫約落在攝氏22度至23度，空曠地區受到輻射冷卻影響會再低一點，白天高溫則是28度到32度，週末東北季風減弱後，溫度回升，低溫約25度至26度，高溫則在30度到32度。

蔡伊其表示，目前南海還是整個大低壓帶，不排除有熱帶擾動發展機會，但仍要再觀察。

東北季風 低溫 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今年首波東北季風報到！日夜溫差可達13度、周五雨最多

東北風+熱帶擾動醞釀水氣多 吳德榮：周五到下周二大台北、東半部轉雨

台北9月這麼冷？他驚訝涼到僅22度 網翻33年前紀錄：這才正常

國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

相關新聞

新聞設計大師賈西亞應聯合報之邀來台 談科技如何改變媒體敘事

全球知名新聞設計師、美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士（Dr. Mario García），昨在台北發表演講指出，人們對AI的恐懼從未停歇，但「人類才是控制者」，他說，正是那些關於傷疤、記憶與生命的感性經驗，以及AI無法複製的創新能力，讓人類無可取代。

東北季風影響 稍有涼意低溫約22度

中央氣象署表示，明天持續受到東北季風影響，迎風面與桃園以北地區有局部陣雨，低溫約在22度到23度之間，高溫則為28度到3...

男性染HPV約2成能自癒 檢驗陰性難證明沒感染…醫曝：採檢部位是關鍵

網紅Joeman和前女友蕭伊情感風波未平，蕭伊日前出示檢驗報告，顯示感染HPV第53型和披衣菌，指涉遭Joeman感染，Joeman火速公開「全採陰」的檢驗報告；台大醫院副院長婁培人說，HPV檢驗就算檢出陰性，也不代表從未感染，男性約有1到2成的機率感染後自癒，另外，若採檢部位不準確，也會出現陰性的結果。

竹東首例…九旬癌嬤大腸阻塞 金屬支架置放免開刀

年近90歲婦人因大腸癌腫瘤造成嚴重腸阻塞，反覆腹脹、嘔吐，考量高齡及體力狀況，台北榮民總醫院新竹分院以大腸金屬支架撐開狹窄腸腔，成功解除阻塞，為大竹東地區首例，也讓高齡、不適合手術患者多一項低侵襲治療選擇。

中年男「四貸同堂」日夜盯盤炒股 大腦未休息燒出自律神經失調

34歲的科技業軟體工程師阿杰因工作壓力，加上投資台股及美股，每天盯盤看指數，因而壓力過大睡眠不佳且產生恐慌症。經醫師建議採取經顱微電刺激療法（CES），2個月後改善問題。精神科醫師楊聰財建議，民眾要養成晚上睡前讓大腦知道該休息的相關機制培養，假如1整周都睡不好，就可以尋求精神科醫師幫助尋找改善方式。

她視力模糊...竟是眼內藏2公分巨大腫瘤 北榮靠「這」技術除瘤保視力

36歲林小姐因右眼視力逐漸模糊、視野出現黑影就醫。北榮團隊透過散瞳眼底檢查、眼底影像及眼部超音波等多模態影像評估，右眼眼底被發現有顆巨大的脈絡膜黑色素瘤，直徑22.5毫米、高12.5毫米，大小已占眼球的一半。北榮團隊採取高難度的「後層板層鞏膜葡萄膜切除術」，不僅切除腫瘤，還保留患者視力，從原本0.3恢復至0.8。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。