機場捷運A21環北站火警警報 研判為偵煙器誤作動

機場捷運A21環北站今天火警警報作動，桃園大眾捷運公司表示，行控中心與站長巡視車站無煙無火，但在月台層座椅下發現一塊鋰電池芯，經確認無燃燒痕跡，研判為偵煙器誤作動。

桃園大眾捷運公司說，上午7時57分機場捷運A21站火警警報作動，行控中心與站長隨即依標準作業程序處理，巡視車站現場無煙、無火，直至上午9時許進一步巡視月台層座椅下方，發現一塊鋰電池芯，為求慎重通知警消協助，經確認鋰電池無燃燒痕跡，研判火警事件為偵煙器誤作動，營運一切正常。

桃園市政府消防局回覆記者詢問表示，今天上午9時21分接獲通報，指中壢區機捷A21環北站內疑似發生火警，立即派遣消防人員到場，消防人員說，現場為B2層月台上乘客座椅下方鋰電池，站方人員到場時已無火、無煙，排煙機有作動情形，但無人員受傷、受困，至於損失及起火原因有待調查。

桃捷公司提醒旅客，搭乘捷運時應妥善保管行動電源及鋰電池產品，避免碰撞、擠壓、摔落或高溫；如發現膨脹、異常發熱、異味或冒煙等情形，應立即停止使用並通知站務人員協助處理，共同維護乘車安全。