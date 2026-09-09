由南縣區漁會主辦的台南鱻漁產業文化節累積口碑，今年活動將於下月3日在將軍漁港廣場登場，其中特產品饗宴限量60桌，10道菜色每桌原價6500、每桌4200元，每人限量2桌，將於下周一起開放電話訂桌。

農業部漁業署、台南市政府農業局、南縣區漁會、交通部雲嘉南濱海國家風景區等今天在南縣區漁會共同開記者會，南縣區漁會總幹事陳崇德、南市府農業局副局長吳威達等人與會。

陳崇德表示，特產品饗宴嚴選在地現撈鮮蚵、海產，再由烹飪老師傅料理，以高CP值累積口碑，，預料將再度秒殺，有意者手腳要快。絕對滿足民眾口腹之慾。9月14日上午起至17日開放電話搶訂，電話（06）7235483。

主辦單位說，活動安排下月3日在將軍漁港登場，饗宴菜單包括有炙燒板烤狀元魚、蒲燒台灣鯛詩情飯、樹子清蒸石斑魚、和風蒸籠蝦、彩蔬茄汁燒鱸魚、日式鮮蚵握手捲、虱目魚丸湯、冰品、飲料等。

當天在現場也將辦理魚苗放流活動，還提供限量虱目魚丸，現場還有漁產促銷、海鮮粥免費品嘗，限量1000份等，更有剖蚵重量賽、剝白蝦蝦仁重量賽等。

台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝

台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝