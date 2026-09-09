快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鱻漁產業文化節下月登場 每桌4200元下周一開搶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝
台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝

由南縣區漁會主辦的台南鱻漁產業文化節累積口碑，今年活動將於下月3日在將軍漁港廣場登場，其中特產品饗宴限量60桌，10道菜色每桌原價6500、每桌4200元，每人限量2桌，將於下周一起開放電話訂桌。

農業部漁業署、台南市政府農業局、南縣區漁會、交通部雲嘉南濱海國家風景區等今天在南縣區漁會共同開記者會，南縣區漁會總幹事陳崇德、南市府農業局副局長吳威達等人與會。

陳崇德表示，特產品饗宴嚴選在地現撈鮮蚵、海產，再由烹飪老師傅料理，以高CP值累積口碑，，預料將再度秒殺，有意者手腳要快。絕對滿足民眾口腹之慾。9月14日上午起至17日開放電話搶訂，電話（06）7235483。

主辦單位說，活動安排下月3日在將軍漁港登場，饗宴菜單包括有炙燒板烤狀元魚、蒲燒台灣鯛詩情飯、樹子清蒸石斑魚、和風蒸籠蝦、彩蔬茄汁燒鱸魚、日式鮮蚵握手捲、虱目魚丸湯、冰品、飲料等。

當天在現場也將辦理魚苗放流活動，還提供限量虱目魚丸，現場還有漁產促銷、海鮮粥免費品嘗，限量1000份等，更有剖蚵重量賽、剝白蝦蝦仁重量賽等。

台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝
台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝

台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝
台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝

台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝
台南鱻漁產業文化節下月登場，每桌4200元下周一開搶。記者謝進盛／翻攝

台南 將軍漁港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

可口可樂中秋烤肉祭開跑！9月25日至26日免費揪6人開烤

vivo信義A13體驗店即將開幕！9/10推出限量100組「千元驚喜福袋」

影／苗栗115學年起實施中小學生免費學校午餐 鍾東錦：費用與台中相當

華信航空推出「澎湖感謝季」折扣碼活動 首周機票限量6折起

相關新聞

兒返台見最後一面變捐肝 雙和醫院腹腔鏡取肝助父重獲新生

雙和醫院今天舉行腹腔鏡右肝捐贈手術成果發表會，分享此次器官捐贈及移植手術成果，邀請捐換肝的張先生父子共同出席。院長劉燦宏與一般外科顧問醫師李明哲代表醫療團隊獻上鮮花及蛋糕，祝福張先生重獲新生，也向小張跨海返台捐肝救父的勇氣與親情致意，見證這段「肝膽相照」的溫馨父子情。

新規上路！外送員半年2次重大交通違規強制講習 平台未安排可罰50萬

為強化外送員安全駕駛觀念及兼顧外送員權益保障，交通部公告訂定「外送員交通安全管理規則」，要求外送平台業者招募時，需確認外送員未有吊扣、吊銷或註銷駕照狀況，且提供外送員至少1小時交通安全訓練，否則可罰2至10萬元；針對半年內發生2次以上重大違規的外送員，需安排至少4小時安全講習，否則禁止接單，未安排講習，同時可罰平台10至50萬元，9月11日起生效實施。

你是幸運兒嗎？國旅補助共268萬人登錄 1.2萬生日券抽獎名單出爐

交通部觀光署平日國旅補助登錄昨下午5時截止，總計268萬人完成登錄，同時首創的生日券活動昨也在律師見證下完成抽獎，1.2萬名幸運壽星每人可獲得1200元生日券獎助。觀光署提醒，中獎者自9月10日起，即可於平日入住合作旅宿時並使用生日券，使用期限至12月31日止。

東北風+熱帶擾動醞釀水氣多 吳德榮：周五到下周二大台北、東半部轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3965-2026-09-08-20-50-59）指出，今、明兩天東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，東半部、部分山區亦有局部短暫降雨的機率。

東北季風增強北北基愈晚雨愈大 氣象署：周五水氣增、北海岸宜蘭雨較大

東北季風今起增強，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，東北季風影響到周五（11日），北東短暫雨，中南部山區午後雨，沿海離島注意較強陣風。今天上半天基隆、北海岸及大台北零星降雨，隨著東北季風逐漸增強，迎風面降雨會逐漸增多，中南部以午後雷陣雨為主。周五東北季風水氣增，北北桃及東半部降雨持續，山區午後陣雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢。

43歲男心臟3條冠狀動脈全堵 微創心導管手術分3次打通救命

一位 43 歲男子因反覆胸悶就醫，醫學中心查出他的心臟3條冠狀動脈左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都呈現最棘手的「慢性完全阻塞」，被告知需進行傳統鋸開胸骨的冠狀動脈繞道的大手術。後來經長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險，術胸悶症狀完全消失，開心重獲新生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。