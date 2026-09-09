竹東首例…九旬癌嬤大腸阻塞 金屬支架置放免開刀

年近90歲婦人因大腸癌腫瘤造成嚴重腸阻塞，反覆腹脹、嘔吐，考量高齡及體力狀況，台北榮民總醫院新竹分院以大腸金屬支架撐開狹窄腸腔，成功解除阻塞，為大竹東地區首例，也讓高齡、不適合手術患者多一項低侵襲治療選擇。

台北榮民總醫院新竹分院胃腸科主任蔡志奇表示，這名婦人日前因反覆腹脹、嘔吐送急診，電腦斷層檢查發現橫結腸有腫瘤，並造成嚴重大腸阻塞，上游腸道氣體及內容物無法順利排出。

蔡志奇指出，患者經腸胃科醫師評估，高度懷疑為大腸癌併發腸阻塞，由於腫瘤幾乎完全阻塞腸腔，內視鏡無法順利通過，醫療團隊先進行病灶組織切片，病理結果確認為惡性腫瘤後，再與家屬討論後續治療方向。

蔡志奇表示，考量患者年事已高、整體體力狀況，家屬對傳統手術有所顧慮，希望以侵襲性較低方式先解除腸阻塞，醫療團隊因此評估採用「大腸自膨式金屬支架」置放術。

蔡志奇說，大腸金屬支架主要透過大腸鏡及X光影像導引，將支架精準置放在腫瘤造成的阻塞處，再利用支架自行擴張的特性撐開狹窄腸腔，使腸道恢復通暢。

蔡志奇指出，支架置放後，原本滯留在腸道內的氣體及內容物順利排出，患者明顯腹脹迅速消退，嘔吐症狀也大幅改善，整體狀況逐步穩定。這也是大竹東地區醫療院所首例成功完成的大腸金屬支架置放案例。

蔡志奇表示，大腸癌若造成腸腔嚴重狹窄甚至完全阻塞，患者可能出現腹脹、腹痛、嘔吐及無法排便等症狀，若未及時處理，嚴重時可能進一步造成腸道缺血、穿孔甚至嚴重感染。