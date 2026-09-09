中年男「四貸同堂」日夜盯盤炒股 大腦未休息燒出自律神經失調

34歲的科技業軟體工程師阿杰因工作壓力，加上投資台股及美股，每天盯盤看指數，因而壓力過大睡眠不佳且產生恐慌症。經醫師建議採取經顱微電刺激療法（CES），2個月後改善問題。精神科醫師楊聰財建議，民眾要養成晚上睡前讓大腦知道該休息的相關機制培養，假如1整周都睡不好，就可以尋求精神科醫師幫助尋找改善方式。

阿杰平常承受著龐大的專案管理工作壓力，為加速資產累積在台股指數狂飆時提高投資摃桿，加入了「四貸同堂」的投資行列。隨著金融股市劇烈波動，他每晚深夜仍緊盯盤勢與計算虧損，承受極大的投資損益焦慮，大腦始終無法關機，身體也因長時間焦慮出現心悸、胸悶、手心發汗等自律神經失調症狀，最後因睡眠不足、上班專注力下降，且某次突然出現恐慌症，使其到精神科診所求診。

精神科醫師楊聰財表示，在專業問診評估後建議使用藥物搭配CES輔助療法，治療二個月後再次檢查，發現過度活躍的加油性交感神經已成功「降溫」，焦慮程度也顯著下降，在醫師建議減藥後，目前也可以順利恢復正常睡眠。

楊聰財解釋，持續性的生活壓力及財務不安全感會激發交感神經異常亢奮，讓患者陷入醫學上所謂的「高喚醒狀態」，進而接連爆發莫名心悸、胸悶和腸胃不適等自律神經失調，也容易出現情緒障礙如焦慮、憂鬱、衝動、壓力感與無法放鬆等身心症狀。

楊聰財說，CES的治療角色剛好介於藥物和非藥物治療中間，是透過高安全性的微小電流，僅為一般低周波電流量的1%，將其傳遞至腦部，刺激大腦分泌內啡肽、血清素與乙醯膽鹼等調節情緒的神經傳導物質，降低大腦激發狀態；同時也能增強代表放鬆狀態的Alpha腦波，就像是「幫長時間踩著油門的過熱大腦踩一下煞車」，讓神經系統重新找回放鬆與休息的能力。

目前「CES療法」使用的儀器已獲得美國FDA與台灣TFDA核准自費使用，安全管理規範跟血壓計相當，建議一個完整療程為10次，每次進行20至40分鐘，持續使用3至6周能有效改善睡眠、焦慮/憂鬱等情緒困擾,以及自律神經失調等症狀。CES使用安全性極高，僅極少數肌膚敏感者可能出現輕微頭痛或皮膚過敏，但孕婦與配戴心律調節器者屬於禁忌症不宜使用。

楊聰財表示，台灣常見失眠有三大項，包含入睡困難、中途醒來難再入睡及淺眠。第一，入睡困難通常是腦袋上未關機；再來睡一睡未達6至8小時後中間醒來難入睡，75%是跟壓力、負面情緒有關，25%是生理因素如攝護腺肥大或血壓、血糖沒控制好、睡眠呼吸中止障礙；第三，則是睡眠時數充足但淺眠，多與焦慮、憂鬱等情緒障礙相關。

對於失眠治療方式，楊聰財說，用藥幫助睡眠是最快速、直接的方式，但相關藥物在台灣多屬管制用藥，且長期使用存在成癮、失憶、失智等風險，因此長期來說會希望透過睡眠認知行為治療改善睡眠習慣，讓大腦建立「床等於休息、養病的地方」的概念，減少上床睡覺後大腦仍過度活躍的情況。

楊聰財提醒，睡不好的事情一定有生理、心理、環境、靈性四大因素相關，百病都跟睡眠不好有關，憂鬱症及焦慮症也跟睡眠障礙有相關，假如一個禮拜都睡不好就可能要找專業建議。