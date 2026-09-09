她視力模糊...竟是眼內藏2公分巨大腫瘤 北榮靠「這」技術除瘤保視力

36歲林小姐因右眼視力逐漸模糊、視野出現黑影就醫。北榮團隊透過散瞳眼底檢查、眼底影像及眼部超音波等多模態影像評估，右眼眼底被發現有顆巨大的脈絡膜黑色素瘤，直徑22.5毫米、高12.5毫米，大小已占眼球的一半。北榮團隊採取高難度的「後層板層鞏膜葡萄膜切除術」，不僅切除腫瘤，還保留患者視力，從原本0.3恢復至0.8。

北榮眼科部主治醫師周昱百說，脈絡膜黑色素瘤是成年人最常見的原發性眼內惡性腫瘤之一，常見在歐美國家，原因可能與基因及長時間從事戶外活動、曝曬太陽所致，台灣發生人數不多，僅約歐美的十分之一，一年約20、30例。但此疾病不僅可能造成視力受損，癌細胞也可能經由血液轉移至其他器官，包括肝臟、肺臟、骨骼等，治療首要目標是有效控制腫瘤，並持續進行全身性追蹤。

周昱百說，患者林小姐先於眼科診所就醫，經診斷為視網膜剝離，但診所醫師覺得不尋常，而協助林小姐掛急診至北榮就醫，檢查發現為罹患眼睛腫瘤且體積巨大，臨床上十分少見，可說是國內首見如此巨大腫瘤，已超出一般近接放射治療較適合的治療範圍；若採取放射治療，同時須考量大型腫瘤接受高劑量放射線後可能產生的眼部併發症與視力損傷。

其實，脈絡膜黑色素瘤目前有多種治療方式，包括近接放射治療、粒子治療、立體定位放射治療，以及手術切除等；對於非常大型或已無法安全保存眼球的腫瘤，眼球摘除手術仍是主要的治療選項。然而，每位患者的腫瘤大小、位置、視力以及與重要眼內結構的關係都不同，因此並不存在一種適用於所有患者的治療方式。

周昱百表示，林小姐年僅36歲，術前右眼仍有0.3視力。經評估腫瘤位置、大小及手術可行性，所幸患者腫瘤沒有轉移至肝臟、肺部、骨骼、軟組織等，經與患者充分討論各項治療的優點與風險後，醫療團隊最終決定採取一條技術難度更高、但有機會同時達成「腫瘤切除」與「眼球保存」的治療方式「後層板層鞏膜葡萄膜切除術」（PLSU）。

而該手術核心概念是在保留眼球前提下，直接將眼內腫瘤完整切除。手術從眼球外側進行，醫師須精細地分離部分鞏膜組織，建立進入腫瘤手術路徑，再將腫瘤及相關葡萄膜組織一次性切除，同時盡可能避免傷害鄰近的視網膜與重要眼內結構。

周昱百說，面對底部直徑超過2公分、高度超過1公分的巨大腫瘤，手術困難在於眼睛空間有限，過程中須面對眼內出血、視網膜剝離及低眼壓等風險。且腫瘤貼近眼殼位置，在保留三分之二眼殼厚度下，以切除三分之一厚度眼殼及腫瘤，確保患者不會出現低眼壓情形。

因此，這類手術考驗的不只是外科醫師將腫瘤「切除」的能力，更重要的是如何在腫瘤控制、手術安全、眼球結構保存及視覺功能之間取得平衡。周昱百說，手術經5至6小時，取得腫瘤組織後，由病理團隊進行組織學分析，進一步確認診斷及腫瘤特性。從術前影像判讀、手術規畫、麻醉、病理診斷到術後照護，皆仰賴不同專業團隊密切合作，共同完成治療流程。

術後，醫療團隊持續透過眼底檢查、眼部超音波及光學同調斷層掃描（OCT）等方式，監測原本腫瘤所在區域及視網膜恢復情形，定期進行全身性檢查，確認是否出現遠端轉移。經過超過三年長期追蹤，患者至今未發現局部腫瘤復發或遠端轉移。

周昱百說，治療成果亦不僅只「保住了一顆眼球」，患者右眼視力從手術前的0.3，逐漸恢復至0.8，保留了良好的視覺功能，也重新回到正常生活。

北榮眼科團隊表示，這個成功案例不代表所有大型脈絡膜黑色素瘤都適合接受該手術。現今脈絡膜黑色素瘤的治療已有多種選擇，每一種治療都有不同的適應症與限制，真正重要的是根據腫瘤大小、位置、患者年齡、原有視力、全身狀況及患者期待，由專業團隊共同評估最適合的治療方式。

周昱百說，北榮總未來也將持續整合眼科、放射腫瘤科、影像醫學科、病理科及癌症相關專科資源，從精準診斷、個人化治療到長期監測，建立更完整的眼腫瘤照護模式，讓罹患眼內惡性腫瘤的患者，不只追求疾病控制，也能有更多保住眼球、保留視力、回歸正常生活的機會。

北榮眼科部主治醫師周昱百（右）說，脈絡膜黑色素瘤是成年人最常見的原發性眼內惡性腫瘤之一，不僅可能造成視力受損，癌細胞也可能經由血液轉移至其他器官，治療首要目標是有效控制腫瘤，並持續進行全身性追蹤。記者沈能元／攝影