趙傳、巫啟賢、李聖傑首度同台 「三天王」9月26日竹北開唱

新竹縣竹北市公所「城中城・歌中歌—盛事傳奇三天王竹北演唱會」將於9月26日在縣政六路、雙市公園登場，趙傳、巫啟賢、李聖傑三位天王首度同台，現場並結合市集、野餐草地，將這場難得的夢幻聯動獨家獻給竹北市民。

竹北市公所今天舉行演唱會開箱會，市長鄭朝方現場彈奏「我是一隻小小鳥」、「太傻」、「癡心絕對」等歌曲旋律，讓媒體猜演出歌手，並揭曉今年卡司為趙傳、巫啟賢及李聖傑。

鄭朝方表示，去年公所舉辦「三天后」演唱會，邀請辛曉琪、萬芳及潘越雲演出，今年則由「三天王」接棒，3名歌手作品橫跨1980至2000年代，希望透過熟悉歌曲，讓不同世代市民都能找到共同回憶。

鄭朝方說，今年演出規格也較去年提升，其中趙傳、李聖傑將比照個人專場演唱會規格，各自帶領完整樂團演出，演出時間各40分鐘；巫啟賢則將以多首代表作串連經典組曲，重現不同年代華語流行歌曲。

演唱會9月26日晚間7時登場，地點位於縣政六路廣場，當天下午3時起，市東、市西公園周邊先由「竹北好市」、懷舊特色市集及街頭藝人演出暖場，民眾也可自行攜帶野餐墊，在草地上欣賞表演。

竹北市公所表示，活動採自由入場，現場搖滾區另規畫長者及行動不便者優先席，並設置無障礙設施及哺乳室。因應舞台搭設及活動需求，縣政六路前段、市東及市西公園間路段將自9月19日起實施道路管制，周邊道路也將依交維計畫分階段管制，詳細資訊將另行公告。