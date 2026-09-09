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台灣血液製劑20年來仰賴「這一國」 侯勝茂曝將尋求美、日代工

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院院長、血液基金會董事長侯勝茂於新光醫院「子曰論健康」節目分享國血國造最新方向。圖／新光醫院提供
新光醫院院長、血液基金會董事長侯勝茂於新光醫院「子曰論健康」節目分享國血國造最新方向。圖／新光醫院提供

國內醫療用血已自己自足，但血液製劑仍仰賴國外供應，國血國造比率不及5成。衛福部食藥署推動「國血國造」政策，台灣血液基金會自2007年起將國內民眾所捐血漿，委由澳洲血漿分離工廠製成血清白蛋白、人類免疫球蛋白、第八凝血因子等3種製劑。血液基金會董事長侯勝茂近期透露，為強化血液供應韌性，已開始尋求與美國、日本製造廠合作，「血液製劑供應不能單靠澳洲。」

侯勝茂於新光醫院「子曰論健康」節目分享國血國造最新方向。他提到，血基會對國內血液供應至關重要，不論本島、離島醫療用血均由該基金會供應，近年因願意捐血的年輕人口降低，用血量高的高齡人口增加，產生血液供需問題，血基會導入人工智慧（AI）調度系統，會本部戰情室對缺血區域一目瞭然，可透過區域聯防，調度北血南送、南血北送，確保用血無虞。

血液基金會公關處長王萱慧提到，少子化導致年輕族群下降，據基金會內部統計，2022年20歲以下捐血人數為11.19%，至2025年只剩8.26%，短短3年內降低3%之多，呈明顯下滑，少子化導致年輕族群變少，用血量高的高齡族群人數卻逆勢攀升，已導致「血源斷層危機」，為此，食藥署日前已放寬過去為17至65歲的捐血年齡，最低16歲就能捐血，且70歲以下只要醫師評估後就能繼續捐血。

侯勝茂說，傳統捐血車外型類似公車、巴士，採柴油或汽油動力，開到定點後讓民眾捐血，為維持內部血液冰箱運轉，引擎不能熄火，不僅不環保，也導致柴油異味，讓想要捐血的民眾卻步，為此，基金會募得企業捐贈純電捐血車，本身不具動力，拖至定點後接上電線開始讓民眾捐血，空間更大也更環保，目前已在台北車站新光三越前廣場設置，截至目前募得25萬袋血液。

除醫療用血外，血液製劑供應也至關重要。侯勝茂指出，血漿中含有許多重要物質，包括可用以殺菌的免疫蛋白、修復組織用的白蛋白等，臨床上用應用很廣，但設立血液製造廠成本高，目前國內「國血國造」作法是將民眾捐贈的血漿，送至澳洲工廠分離成個各式血液製劑，「全島需求量不到二周就能做完」，不過，為避免仰賴單一國家，目前已鎖定美國、日本尋求合作。

因血液供應有限，血基會從需求端控管，推動「精準輸血」。侯勝茂指出，為確保醫院嚴肅對待民眾所捐每一滴血液，除透過輸血手冊讓醫師有所依循，也持續推動「精準輸血」，例如地中海貧血患者需長年輸血，若使用的血液來源太雜，恐導致過敏反應，精準輸血作法是除確保血型配對外，也尋求基因等條件合適的捐血者，減少輸血後患者過敏，導致的「無效輸血」。

衛福部 血液基金會

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