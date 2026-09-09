嚴管黃豆製品？食藥署修正真空黃豆製品業者GHP指引 要求通報原料異常

國內爆發大豆沙拉油致癌油事件，外部調查小組分析可能與進口黃豆品質有關。食藥署發布修正「真空包裝黃豆即食食品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」草案，適用對象包括製造各式真空包裝豆乾業者，內容新增要求業者如發現原料有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄縣市主管機關。

食藥署說明，真空包裝黃豆即食食品，是指以黃豆為原料製成，經真空包裝，可於常溫貯存及販售，且拆封後即可直接食用之產品，例如符合上述條件之滷豆干、黑豆干、蜜黃豆、豆包及滷豆皮等，本次修正主要是配合近期食品良好作業規範準則（GHP）修正，針對名詞定義、從業人員、作業場所、生產設備及製程衛生管理等內容進行補充，與中聯案無涉。

大豆沙拉油檢出苯駢芘後，外界關注其他以大豆為原料製品，是否也有致癌可能性？食藥署強調，有關原料把關及異常通報部分，是配合GHP準則修正，更新指引所引用之法規條次及相關文字，例如原料驗收及管理、製程衛生管理，以及產品發生異常時之處置與通報等內容，配合現行GHP準則規定調整文字及引用依據，使業者在原料安全把關及異常處理上有更明確的自主管理依循。

日前台糖公司發現中聯脫膠原油苯駢芘超標，卻未通報衛生主管機關，而遭外界質疑，衛福部曾解釋，脫膠原油不可食用，與一般所稱食品原料不同。而本次真空黃豆製品GHP準則中，明確要求業者發現原料有疑慮時，應通報主管機關。

食藥署表示，「原料」安全把關及異常通報，為「食安法」及「GHP準則」所定常態性法定責任，並非本次修正新增，而依「食安法」規定，食品業者發現「產品」有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關。

另，本次指引修正新增有效日期訂定及留樣指引，要求製造業者針對真空包裝黃豆製品，應考量其食品組成成分、製程及溫度、濕度、光線等環境因素，研析出食品劣化曲線，推定有效日期，確保民眾食用食品時有效性及安全性，並將試驗結果作成紀錄，且業者應將成品應留樣保存至有效日期為止。