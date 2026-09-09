核二廠已進除役階段 核安第32號演習驗證疏散與防護應變

新北市政府今天在萬里、石門區舉行核安第32號演習實兵演練，模擬除役中的核能二廠發生核子事故，以「民眾防護應變行動」為主軸，從弱勢族群的預防性疏散、社區防災體系的動員，到國軍與中央輻射監測單位的防護站開設，共700多人參與。

核能安全委員會、中央相關部會、國軍支援中心、輻射監測中心及參演民眾等，今天上午實兵演練共包含3大核心科目、20個分項及抽演科目。

科目1弱勢族群預防性疏散演練在新北市立仁愛之，演練預警通報及機構整備、住民集結清點、安撫住民，以及安養區與養護區住民之預防性疏散撤離作業；科目2民眾防護行動演練在萬里區大鵬里下寮聖安宮周邊辦理，演練警報發放與多元訊息通知、交通管制、防災社區運作等關鍵項目。

科目3防護站開設演練於石門區石門洞停車場周邊開設，演練車輛與人員之輻射偵檢、車輛除污與人員除汙作業等實作內容。

新北市政府副秘書長柯慶忠表示，核能二廠雖已進入除役階段，但應變整備工作「寧可千日不用、不可一時不備」，演習從弱勢族群的預防性疏散、社區防災體系的動員，到國軍與中央輻射監測單位的防護站開設，皆展現極高熟練度與專業性。

柯慶忠說，新北市政府將持續針對核子事故緊急應變計畫區內的民眾，定期辦理防護演練與宣導，持續落實各項核安環節，確保緊急狀況發生時能迅速應變。

核安第32號演習在萬里、石門區舉行，驗證疏散與防護應變作為。圖／新北市消防局提供

核安第32號演習在萬里、石門區舉行，驗證疏散與防護應變作為。圖／新北市消防局提供