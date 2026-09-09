北市飲冰品抽驗不符規定 Mr.WISH上榜、滿大人二次違規罰6萬

夏天到來，伴隨飲冰品的消費高峰，北市衛生局把關衛生安全及品質，4月下旬起抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第3波114件抽驗結果，包含43件冰品、17件食用冰塊、44件飲料、10件熟配料，其中滿大人、六扇門、Mr.WISH等9件複查不符規定。

衛生局表示，此次抽驗冰品、食用冰塊、飲料等104件飲冰品，以及10件熟配料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌）。

其中複抽結果有9件產品不符規定，分別為包含富善雞湯麵舖松山光復店「香草口味霜淇淋」、Joyfull台灣珍有福台北內湖店「Joyfull霜淇淋」、滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋「大紅袍烏龍」、銀座杏子日式豬排微風南京店「哈密瓜霜淇淋」、和民手作廚房微風南京店「霜淇淋」。

還有六扇門北投懷德店「蜜香豆奶」、頃刻間綠豆沙牛奶專賣「小時候紅茶（不含冰塊）」、Mr.WISH士林承德店「高山青茶（含冰塊）」，以及6月下旬停業的覓糖文山政大店「七彩粉粿雪花冰（不含配料）」。

衛生局說，5月曾前往抽驗覓糖文山政大店，6月請業者到衛生局局意見陳述，並無予以停業處分。

針對不符規定業者，衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款的規定，處分8家製造業者各3萬元罰鍰，滿大人餐飲有限公司則因1年內第2次違規而處6萬元。

北市衛生局今天公告飲冰品的抽驗結果，包含滿大人、六扇門、Mr.WISH等9件複查不符規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今天公告飲冰品的抽驗結果，和民手作廚房微風南京店「霜淇淋」複查不符規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今天公告飲冰品的抽驗結果，複查不符規定包含頃刻間綠豆沙牛奶專賣「小時候紅茶（不含冰塊）」。圖／北市衛生局提供