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環評大會今審查二林精機產業園區開發案 環團批「發霉環評書」應駁回

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今環評大會審查彰化縣二林精機產業園區開發案，環保團體今於會前召開記者會呼籲，環評大會應否決此案。記者李柏澔／攝影
環境部今環評大會審查彰化縣二林精機產業園區開發案，環保團體今於會前召開記者會呼籲，環評大會應否決此案。記者李柏澔／攝影

環境部今環評大會審查彰化縣二林精機產業園區開發案，環保團體今於會前召開記者會指出，二林精機已是12年前發霉發臭環評書，已無法證明至今仍有開發的合理性與必要性，為了守住二林台糖農地，呼籲環評大會否決二林精機產業園區開發案。

本案開發單位為彰化縣政府，目的事業主管機關為經濟部，開發基地位於彰化縣二林鎮，面積約352.82公頃，規畫引進精密機械元件、關鍵機械零組件、關鍵機電系統、工具機及其他精密機械相關產業。

然而本案上次初審已是2020年2月19日，距今已超過5年。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化縣政府早於2014年推動二林精機產業園區，開發面積高達352公頃，然而本案環評及開發依據已歷經10多年，部分調查資料、供水供電文件及產業需求等評估早已年代久遠，質疑這份「發霉的環評」，如何證明今天仍有開發的合理性與必要性？

施月英指出，彰化產業發展長期呈現「北工業、南農業」特色，主要工業及產業聚落集中於北彰化，並與台中市產業鏈緊密結合，縣長王惠美任內通過的工業區開發案，包括打鐵厝產業園區、水五金特區、惠來產業園區、鴻大產業園區等，總面積高達841公頃，且引進產業與二林精機具有相當程度的重疊；南彰化則是彰化重要的農業生產區。

施月英表示，二林周邊已有開發面積約631公頃的中科二林園區，從2009年至今歷經近17年，招商、招人及土地利用仍未達原先期待，既有園區尚未充分利用，為何還要再犧牲大面積農地開發新的產業園區？還是又拿園區開發當成選舉支票？環評委員不應讓一份發霉的環評決定台灣未來數十年的土地命運。

台灣水資源保育聯盟研究員暨監督施政聯盟執行長許心欣表示，本案2020年2月通過初審，但是隔了6年半才送修正版本到環境部送審，根據環評作業要點有規定補件期限，如今書件補件期限過了就不應補件，也不具備審查資格。此外，也沒有看到台糖出具的土地同意書，也沒有台水、台電公司的同意供電與供水函，不曉得今天是要審查什麼。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，二林精機環評大會之所以停了超過5年未開，就是因為以農業部為主的中央部會，堅持二林精機應等到隔壁同樣以精密機械為主的中科園區二林基地進駐率超過7成後，再啟動開發，然而緊鄰的中科園區都還是蚊子園區的此刻，352公頃的二林精機完全不具備任何開發條件，國土利用的合理性，不應該被一次的選舉拿來作政治交換，加上本案早已超過環評法規定的審查及補正期限，環評大會應該依法直接駁回。

環評 環團 彰化

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