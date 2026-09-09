旅行業者不滿赴陸未登錄要罰 觀光署15日召開會議討論

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自九月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰五萬元，引發業者強烈反彈，民怨四起。台北市旅行公會說，針對赴陸登錄規定已提出嚴正說明，觀光署9月15日將與各公會召開會議討論。

台北市旅行公會表示，針對近期「赴陸團客行前登錄」及相關裁罰問題，這段時間在理事長陳怡璇帶領下，公會理監事及各組組長持續彙整業者意見，並正式提出嚴正說明，積極向主管機關反映旅行業者實際執行上的困難與立場。

公會指出，今天觀光署已公布，現階段將以輔導為主，暫緩開罰。這是大家共同努力爭取來的第一步，但事情還沒有結束。觀光署已通知9月15日邀集各地旅行公會理事長開會討論，台北市旅行公會仍會堅定表達業者立場，把第一線旅行社真正面臨的問題清楚反映給主管機關。