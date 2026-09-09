疾管署設「性健康友善資源地圖」 提供匿名篩檢與諮詢

網紅Joeman與前女友感情風波，性病檢查話題受關注。疾管署表示，應全程正確使用保險套等安全性行為，有感染疑慮時，可善用「性健康友善資源地圖」，提供匿名篩檢或匿名諮詢資源。

根據衛生福利疾病管制署監測資料，今年截至8月，國內梅毒新增通報6900例、愛滋病毒感染新增611例，與去年同期相比，分別上升3%、5%；至於淋病新增通報3521例，降低17%。

此外，M痘疫情自2022年列入法定傳染病以來，已累計確診546例，今年截至9月7日新增30例，與去年同期32例略降。

疾管署發言人林明誠今天告訴中央社記者，疫調顯示，感染前述性傳染病者多因不安全性行為，顯示性傳染病社區感染風險仍不容忽視。

性傳染病防治重點，林明誠指出，若性伴侶未接受檢驗或治療，會像打桌球一樣，把病菌傳過來、傳過去，導致彼此輪流生病，俗稱乒乓感染，因此，在親密時刻應堅持全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液。

林明誠說，無法落實前述安全性行為，有感染風險者，可事先經醫師評估使用暴露愛滋病毒前預投藥（PrEP）。一旦發生不安全性行為有感染風險，可於「72小時內」儘速就醫，經醫師評估，使用暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP），或doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥（doxy-PEP），以降低感染風險。

「預防性投藥不可取代保險套等防護與預防措施，有不安全性行為建議定期篩檢。」林明誠強調，Line@疾管家已設置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。

假若感染性傳染病的民眾對性伴侶難以啟齒，疾管署與台灣愛滋病護理學會合作新增建置「性傳染病伴侶匿名第三方告知平台」，已於今年7月上線，具備資料完全匿名、關心即時送達及雙方隱私保護3大特色。