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10歲從印尼返回金門 知名畫家陳秀娟用40幅水彩畫出對家鄉的深情

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金門縣美術學會主辦的「陳秀娟水彩小品展」，今天舉行開幕，陳秀娟在致詞時滿懷感動，她說，希望畫中的翹角、洋樓與碉堡，能成為一條情感紐帶，喚起大家對家鄉與時間的記憶。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣美術學會主辦的「陳秀娟水彩小品展」，今天舉行開幕，陳秀娟在致詞時滿懷感動，她說，希望畫中的翹角、洋樓與碉堡，能成為一條情感紐帶，喚起大家對家鄉與時間的記憶。記者蔡家蓁／攝影

印尼巴東到金門古區，從南洋童年到畫布上的家鄉風景，金門籍水彩畫家陳秀娟用一幅幅畫作，記錄自己與土地難以割捨的情感。由金門縣美術學會主辦的「陳秀娟水彩小品展」，9月1日至12月31日在金寧鄉公所一樓大廳展出，今天舉行開幕，約40幅作品讓洽公民眾也能在日常生活中親近藝術。

陳秀娟的藝術養分，來自一段特殊的家族與成長記憶。她的祖父輩早年南渡謀生，是「落番客」後代，她出生於印尼巴東，約10歲時因排華浪潮，隨家人返台並落腳金門古區，這段特殊的南洋歲月與金門故鄉，交織出極具情感厚度的創作養分。

畢業於中國文化大學美術系西畫組後，陳秀娟成立個人工作室，長年投入藝術創作，也擔任癌症關懷基金會資深志工。她今年更獲金門縣文化局選為跨縣駐縣交流藝術家，創作實力受到肯定，多件作品曾入選華陽獎、香港國際水彩雙年展、泰國國際水彩展及台灣世界水彩大賽。

此次展出的作品，以金門風土、人文景觀及生活記憶為主題，閩式翹角堂屋、南洋洋樓、土角厝、戰地碉堡、壕溝及斑駁老宅，都是她筆下的主角。她以寫實揉合寫意，透過水彩暈染、光影與明暗層次，將熟悉的金門景物轉化為帶有歲月溫度的畫面。

陳秀娟說，能把作品從傳統畫廊帶進鄉親每天洽公的空間，對她而言別具意義；希望畫中的翹角、洋樓與碉堡，能成為一條情感紐帶，喚起大家對家鄉與時間的記憶。她也感謝金寧鄉公所及金門縣美術學會促成展覽，未來將持續深耕水彩創作。

金寧鄉長楊忠俊表示，公所不只是辦理行政業務的場所，也可以成為文化交流平台，透過展覽讓民眾洽公之餘停下腳步，重新看見生活周遭容易忽略的美。

文化局長陳榮昌則肯定陳秀娟特殊的南洋成長背景與金門記憶，認為她以細膩水彩描繪閩式建築、洋樓及戰地遺跡，讓藝術從展館走進常民生活，也為地方文化推廣寫下生動一頁。

展覽將持續至12月31日，歡迎鄉親及藝文愛好者走進金寧鄉公所，在40幅水彩小品中，從光影與色彩重新閱讀金門。

由金門縣美術學會主辦的「陳秀娟水彩小品展」今天舉行開幕，現場冠蓋雲集。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣美術學會主辦的「陳秀娟水彩小品展」今天舉行開幕，現場冠蓋雲集。記者蔡家蓁／攝影

從印尼巴東到金門古區，從南洋童年到畫布上的家鄉風景，金門籍水彩畫家陳秀娟用一幅幅畫作，記錄自己與土地難以割捨的情感。記者蔡家蓁／攝影
從印尼巴東到金門古區，從南洋童年到畫布上的家鄉風景，金門籍水彩畫家陳秀娟用一幅幅畫作，記錄自己與土地難以割捨的情感。記者蔡家蓁／攝影

陳秀娟（左一）親自為貴賓們導覽解說，並講述每張畫作的故事與情感。記者蔡家蓁／攝影
陳秀娟（左一）親自為貴賓們導覽解說，並講述每張畫作的故事與情感。記者蔡家蓁／攝影

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