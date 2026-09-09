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提升弱勢族群調適高溫能力 冷卻補助納老人、長照機構

中央社／ 台北9日電

環境部今天修正發布擴大冷卻計畫補助對象，針對依法設立的老人福利機構、長期照顧機構、身心障礙福利機構等，今年11月30日前可提出申請，改善室內熱環境。

環境部修正發布「冷卻行動創新示範補助計畫」，新增「氣候弱勢與高溫熱風險公共場域冷卻示範」補助類別，以具體提升氣候弱勢族群對於高溫因應調適能力。

環境部說明，這次修正新增依法設立的老人福利機構、長期照顧機構、身心障礙福利機構及其他符合規定的照顧服務場所，進行減緩調適的措施補助，包含設備汰換、建置能源管理系統、建築外殼節能或屋頂隔熱改善等，並經由環境部氣候變遷署辦理現勘評估後遴選補助對象，據以提升氣候韌性、改善室內熱環境。

為因應全球暖化及極端高溫日益頻繁，冷卻需求快速增加，環境部於今年8月6日推出「冷卻行動創新示範補助計畫」，原補助對象包含醫院、學校、旅館、商業或辦公大樓、機關（構）、工廠、農產品經營者進行冷卻設備更換或提出創新示範案例進行補助，以期使用冷卻設備同時兼顧節能或抑低尖峰用電的示範成效。

補助計畫第一類「冷卻設備汰換並搭配能源管理系統」、第二類「冷卻創新示範」，為配合這次補助計畫修正，將申請期限延長至10月15日；第三類「氣候弱勢與高溫熱風險公共場域冷卻示範」申請期限則自即日起至11月30日止。

高溫 環境部 補助 老人

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