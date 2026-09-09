防非洲豬瘟闖關 陳駿季：今年違規至少588件 旅客攜入最大宗

台灣防範非洲豬瘟，嚴格把關境外肉製品及包裹及產品。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季指出，今年截至目前違規達588件，旅客攜入是最大宗，國際郵包也不少，呼籲民眾莫心存僥倖，避免查獲重罰。

農業部動植物防疫檢疫署指出，非洲豬瘟的病毒可以在豬肉裡存活100天 ，如果是冷凍肉品 ，甚至可以達到 1000天，其傳播途徑大致有國際旅客攜入、跨境電商包裹、海漂垃圾及動物屍體等。在國際郵包方面，檢疫人員會特別注意疫情高風險國家的包裹，並透過檢疫犬、X光機掃描等方式確認包裹內有無肉製品，今年截至8月共攔截134件，近9成來自大陸和泰國，前10大違規包裹來源地也有9處是非洲豬瘟疫情發生過。政府為提高嚇阻力祭出重罰，第一次20萬元、第二次之後100萬元，不知情照罰。

中秋將至，民眾送禮可能含豬肉成分，陳駿季今早到北台灣郵件作業中心視察國際郵包檢疫，慰勉第一線查緝人員辛勞。他指出，非洲豬瘟在亞洲的疫情依然嚴峻，違規攜帶肉製品或郵寄包裹入關屢見不鮮，中秋送禮期間更是高峰，就目前數據觀察，旅客攜入413件最高，其次為國際郵包134件，快遞也有41件。

陳駿季表示，台灣去年曾發生一起非洲豬瘟案例，在政府採取高強度防疫及產業、民間密切配合下，一個月內完成疫情清零，今年4月也重獲世界動物衛生組織認可非疫國，重回亞洲唯一三大豬病非疫國的地位，成果得來不易。

陳駿季強調，防疫沒有假期，只要一件違規包裹闖關，後果不堪設想，呼籲我國人在返鄉團聚時不要帶肉製品 ，也不要郵寄含有肉製品的東西回國。

防範非洲豬瘟，檢疫犬進駐北台灣郵件作業中心查緝違規。記者陳俊智／攝影