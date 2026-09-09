兒返台見最後一面變捐肝 雙和醫院腹腔鏡取肝助父重獲新生

雙和醫院今天舉行腹腔鏡右肝捐贈手術成果發表會，分享此次器官捐贈及移植手術成果，邀請捐換肝的張先生父子共同出席。院長劉燦宏與一般外科顧問醫師李明哲代表醫療團隊獻上鮮花及蛋糕，祝福張先生重獲新生，也向小張跨海返台捐肝救父的勇氣與親情致意，見證這段「肝膽相照」的溫馨父子情。

67歲張先生多年前確診肝癌，接受治療後持續追蹤，今年初開始出現容易疲倦、食慾不振等情形，今年5月初更突然吐血、昏迷，一度病危，嚇壞親友。家屬送至北市萬芳醫院檢查後發現，張先生因肝硬化引發肝性腦病變及食道靜脈曲張出血，同時合併門靜脈高壓、大量腹水等嚴重併發症。

「你爸爸因肝硬化，重度昏迷不醒人事，趕快回來。」 20年前國中畢業就出國遠赴加拿大溫哥華念書，因為喜歡滑雪，現在不僅是滑雪教練，還經營藝術創作工坊，兒子小張（化名）今表示，今年5月中接到媽媽有如惡耗般的越洋電話，二話不說立馬搭機趕回台灣，所幸經醫護人員搶救，小張一回台父親意識已恢復清醒，但病情依舊危險。

「我原以為是回來見最後一面，沒想到劇情竟會有如此大轉變，我反而捐肝救了爸爸一命。」面對父親肝病持續惡化，小張說，不忍父親受苦，與醫療團隊討論後，決定捐出約六成肝臟救父。小張說，父親是比較傳統，照顧家庭努力付出一輩子，但父子見面機會不多，互動也少，雖少用言語表達，但感受出來，父親對家人的疼愛與關心。

「養兒子多年，沒想到，最後還是兒子救自已一命。」現已退休10多年的張先生說，早年在大陸經營音響工廠，為賺錢養家，一年難得回台幾次，看惟一的兒子在台灣書念得不好，早早便決定干脆送到國外念書，結果，一待就是20年，也很欣慰，養個兒子還救他一命。

雙和醫院移植團隊於7月初順利完成活體肝臟移植手術，小張腹部僅留下約10公分傷口，術後5天即順利出院，並預計於9月中返回加拿大工作，不僅讓父親獲得重生機會，也展現雙和醫院器官移植及微創手術發展成果。

負責這次器官捐贈與移植的一般外科顧問醫師李明哲表示，肝臟具有相當強的代償能力，受損初期症狀往往不明顯，即使出現疲倦、食慾下降或體力變差，也容易被忽略。張先生本身罹患肝癌，雖經治療後影像追蹤顯示腫瘤控制相對穩定，但同時合併嚴重肝硬化及多項併發症，經醫療團隊綜合評估腫瘤控制情形、肝功能及整體病況後，建議進行肝臟移植。

李明哲說，術前評估小張總肝臟體積約1304西西，捐出的右肝體積約827 西西，約占整體肝臟63.4%，捐贈後仍保留約36.6%的肝臟。雙和醫院採用腹腔鏡取肝，小張術後5天即順利出院，預計9月中返回加拿大工作，也凸顯微創手術在降低健康捐贈者手術負擔、加速術後恢復上的優勢。張先生術後恢復穩定，已於8月初出院，目前持續接受抗排斥治療及門診追蹤。

雙和醫院今天舉行腹腔鏡右肝捐贈手術成果發表會，院長劉燦宏（左）與一般外科顧問醫師李明哲（右）代表醫療團隊獻上鮮花及蛋糕，祝福張先生（右二）重獲新生，也向小張（左二）跨海返台捐肝救父的勇氣與親情致意。記者王長鼎／攝影

雙和醫院今天舉行腹腔鏡右肝捐贈手術成果發表會，院長劉燦宏（前左）與醫療團隊獻上鮮花及蛋糕，祝福張先生（前右二）重獲新生，也向小張（前左二）跨海返台捐肝救父的勇氣與親情致意。記者王長鼎／攝影