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酷澎個資外洩敲警鐘 消基會示警：申請外商平台小心個資也出國

聯合報／ 記者何定照／台北即時報導
消基會鑑於跨境平台快速發展，今呼籲政府盡快成立個資保護委員會並加嚴個資法，也提醒民眾申請外商平台帳號時，一定要注意個資是否留存國外、甚至遭不法利用。圖／消基會提供
消基會鑑於跨境平台快速發展，今呼籲政府盡快成立個資保護委員會並加嚴個資法，也提醒民眾申請外商平台帳號時，一定要注意個資是否留存國外、甚至遭不法利用。圖／消基會提供

南韓電商酷澎（Coupang）去年爆發個資外洩，今年初確認逾20萬名台灣用戶也受影響。消基會有鑑於類似跨境平台快速發展，今呼籲政府盡快成立個資保護委員會並加嚴個資法，也提醒民眾申請外商平台帳號時，一定要注意個資若留存國外的外洩風險。

消基會董事長鄧惟中指出，酷澎去年爆發個資外洩時，號稱台灣用戶不受影響。但經數位發展部調查，發現酷澎的中國籍離職員工非法存取近20萬名台灣用戶資料，顯現酷澎原稱台、韓客戶資料分存不同資料庫並非事實，根本在同一資料庫；酷澎也未關閉離職員工存取資料權限，才造成此風波。

鄧惟中說，消基會認為台灣消費者之所以會捲入此事，關鍵出在現行個資法對跨境傳輸資料規範太鬆、罰款又輕，才使很多國外廠商很輕易就把台灣人資料往國外送。他呼籲政府，類似酷澎這類在台已成立子公司或營業額達相當規模、乃至會員數已達10萬人以上的企業，應予更多約束與限制。

消基會執行董事徐則鈺表示，許多跨境平台雖會在相關條款告知會把消費者資料儲存傳輸到國外，例如酷澎就有告知顧客資料是儲存在南韓，但多數消費者恐怕不會去檢視這些隱私權條款。

他指出，個資法第21條雖規定主管機關可限制非公務機關國際傳輸個人資料，但僅限涉及國家重大利益等極端狀況，對跨境大公司的拘束效力顯然不夠。

消基會秘書長陳雅萍說，酷澎案顯現台灣個資保護相關幾大問題，一是目前根本管不到跨國企業的個資處理，即使該公司明明在台設有分公司，也有大量交易；二是至今針對個資並無獨立的監督機關，都由不同事業主管機關各自處理，例如旅遊業個資由觀光署來管。導致各單位都無個資專門人員，大部分都兼職做，以致往往只做到程序表面就好。

陳雅萍強調，跨境平台當然也不只酷澎出事，包括PChome旗下拍付國際（Pi 拍錢包）及跨境代購平台比比昂（Bibian）等皆是。台灣如果不管控這些公司對台灣消費者的個資處理，發生個資外洩時，就只能被動，而且類似狀況將有增無減。

消基會呼籲，行政院和立法院應一起合作，讓個人資料保護委員會趕快設立，落實保護國人個資功能；個資法也應修法，對在國內有實體子公司或分公司、營業達相當規模的外商，應約束把蒐集來的個資留在台灣；也要提醒消費者申請外商帳號時，要注意個資是否存在國外、有外洩卻難以回收的風險。

酷澎 個資 消基會 跨境電商

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