政府專利授權來源部落首例 農業部今簽署賽夏南庄橙授權合作意向書

農業部林業及自然保育署今日舉辦「嘎達釉南庄橙專利授權賽夏合作社記者會」，由署長林華慶與苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社理事長根誌優共同簽署授權合作意向書，此為國內外為了保護原住民族傳統生態智慧，由政府運用科學研究取得專利後，再授權予來源部落以分享商業惠益的首例。

「南庄橙」（學名：Citrus taiwanica Tanaka & Shimada）為台灣原生特有植物，1926年由日籍植物學家在苗栗南庄紅毛館（現蓬萊村）發現並命名。因淺山開發與被認為經濟價值低，在野外幾近絕跡，被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極度瀕危（CR）」等級。

林華慶表示，2019年為了發掘更多台灣森林植物的園藝景觀應用價值，委託時任中興大學森林系教授、現林業試驗所長曾彥學執行「台灣森林原生植物盤點計畫」，並篩選出107種具生態與景觀價值的樹種，其中以南庄為名的南庄橙引起關注，曾彥學也特別強調南庄橙在南庄地區幾近滅絕。

林華慶指出，由於林業保育署自2018年開始與賽夏族簽訂夥伴關係，並於苗栗南庄合作推動森林共管，因而產生讓南庄橙重新回到南庄的念頭，因此指示新竹分署進行調查與採種育苗的復育工作。

根誌優回憶、比對形態特徵並諮詢其他耆老後，確認南庄橙即是部落傳統飲食、醫療的重要民族植物「嘎達釉」（賽夏語意為「媽媽準備的糧食」）。在早年醫藥不普及時，族人感冒生病會將乾燥後的南庄橙研磨成粉服用，是家戶常備的傳統保健藥品。

在獲知南庄賽夏族人對南庄橙的傳統應用後，林業保育署新竹分署也積極開發南庄橙果醬與香料等食品加工創新應用，並委託台灣大學園藝暨景觀學系副教授林書妍探索南庄橙加工物應用潛力，以現代科學證實其水萃加工物可降低肺炎相關指標，為南庄橙的科學應用及後續開發提供重要依據。

林華慶表示，鑑於國內尚無原住民族傳統智慧財產權保護專法，為避免未來可能的商業利益脫離來源部落，林業保育署徵得部落同意後，決定先將研究成果申請專利並取得證書，以利落實「生物多樣性公約」遺傳資源惠益應與來源地公平分享的精神，瀕危南庄橙的復育，從育苗與再引入，已有5000餘株被種回南庄地區。

林華慶表示，在今天簽署授權合作意向書後，也將與合作社簽訂正式授權契約，未來希望運用南庄橙為生產原料的企業，都能諮商並將獲益適度回饋部落，南庄橙也可望因此成為南庄地區的重要產業。

根誌優表示，未來企業針對南庄橙的商業回饋，將運用於栽種族人分潤、合作社營運、賽夏族發展、由林業保育署主導的森林復育等4部份，期盼串連更多夥伴促進森林永續與部落創生。