曾有不安全性行為…變種M痘本土+1 境外移入翻倍

衛福部疾管署今發布最新統計，國內新增2例M痘確定病例，境外移入與本土案例各有1例，其中本土案例感染的是俗稱「變種M痘」的Ib子分支。2名通報案例都曾有不安全性行為，而本土案例是因為口腔潰瘍、發燒就診，才被診斷感染M痘、境外移入案例則是出現畏寒、出疹才被診斷，而2人都沒有接中過M痘疫苗。

根據疾管署統計，今年至9月7日為止，總計通報30例M痘確診案例，其中20例為本土、10例為境外移入個案，30人全部都是青壯年男性，年齡落在20歲到50歲之間。

疾管署發言人林明誠表示，今年M痘境外移入案例多達10例，已是去年同期的兩倍，比較2023年到2025年，近4年一到八月的疫情，本土病例從310例一路下降到去年的27例，今年則為20例，但境外移入案例則稍微攀升，去年僅通報5例，今年已通報10例，今年境外移入的來源國，以泰國6例為最多。

今年5月，台灣出現首例「變種M痘」案例，也是自泰國境外移入，從5月至今確診感染為「變種M痘」的患者總計有10例，分別是7例境外、3例本土。

「變種M痘」為M痘第一分支之1b子分支病毒，因傳播力強，從2024年開始，全球已經有68國有感染案例，而⾺達加斯加⾃2025年12⽉起迄今，爆發了全球最⼤規模變種M痘疫情。

林明誠表示，感染M痘病毒最高風險的族群，屬於「無固定性伴侶」的民眾，風險暴露最高，一般民眾傳播風險較低。感染M痘病毒的患者，通常會出現發燒、淋巴結腫大及皮疹水泡等症狀，而變種M痘的症狀，會有全身性皮疹。

疾管署目前提供公費M痘疫苗給民眾施打，適用對象為近一年有不安全性行為者，或曾罹患性病、痘病毒屬實驗室操作人員等，或曾與確診個案有高暴露風險接觸者。

林明誠表示，M痘疫苗需接種2劑，保護力才能達到9成以上，但疾管署引進M痘疫苗後，多數都只打1劑，有29%未完成第二劑接種，呼籲民眾已打完第一劑疫苗後，盡快接種第二劑。至於完全未接種且到國外可能會有不安全性行為者，更應接種疫苗，以免在國外染疫。