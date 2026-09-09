修補瓣膜同步預防中風 醫：左心耳是關鍵源頭

國際指標性心血管大型臨床試驗顯示，修補心臟瓣膜可同步預防中風，醫師解釋，9成以上與心房顫動相關的血栓形成於左心耳，一旦血栓脫落便可能阻塞腦血管，導致嚴重腦中風。

根據一項國際指標性的心血管大型臨床試驗「左心耳閉合試驗」，在接受心臟手術的心房顫動患者中，同步進行左心耳閉合，可顯著降低日後中風發生率，但風險並非完全歸零；另有國際指引指出，這個做法有助降低未來腦中風風險。

在臨床上，最常見的情境就是二尖瓣逆流合併心房顫動。長庚醫院近日透過新聞稿分享，一名46歲男性因嚴重二尖瓣逆流及心房顫動，反覆心臟衰竭且中風風險高。醫療團隊以微創手術同步完成二尖瓣修補、心房顫動電燒及左心耳夾閉合。

個案術後隔天即可下床活動，呼吸症狀改善，左心耳成功閉合。林口長庚醫院胸腔及心臟血管外科系主任陳紹緯指出，瓣膜修補是處理當下的心臟問題，左心耳閉合則是為病人未來的腦部安全做準備。中風風險可降低，但並非完全零風險，仍需要完整評估與長期追蹤。

陳紹緯說明，心房顫動是常見心律不整，也是造成缺血性腦中風的重要原因。由於9成以上與心房顫動相關的血栓形成於左心耳，一旦血栓脫落便可能阻塞腦血管，導致嚴重腦中風。對於不適合長期抗凝血治療的患者，微創左心耳夾閉合術提供新選擇。

國際研究顯示，對中風高風險且不適合長期服用抗凝血藥物的心房顫動患者，採用胸腔鏡外夾式左心耳閉合術，手術成功率達99%以上，併發症發生率低，術後追蹤期間實際缺血性中風發生率低於預估值。在高風險族群中具有安全性與預防中風的效果。

陳紹緯指出，傳統左心耳閉合處理多採外科縫合，仍有再通機率，這項微創手術會將左心耳完整關閉，術後傷口僅數公分，經影像檢查確認左心耳完全閉合，就可降低未來中風風險，但並非所有患者都適用，仍須依病人心臟解剖構造、疾病狀況及整體治療計畫，由醫療團隊完整評估。

術後個案是否能暫停抗凝血藥物，臨床上，仍須依個別患者狀況由醫師評估調整。長庚醫院副院長葉集孝表示，透過整合微創瓣膜修補、心房顫動電燒與左心耳夾閉合等技術，改善心臟功能，同步降低未來中風風險，提供患者兼顧治療效果、恢復速度與生活品質的新選擇。