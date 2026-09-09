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國慶3天連假國道車潮估增1.3倍 7匝道封閉、國5北上高乘載

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國慶3天連假預估將有出遊或觀賞國慶煙火車潮，首日南向的國道交通量最高上看平日的1.3倍。聯合報系資料照
國慶3天連假預估將有出遊或觀賞國慶煙火車潮，首日南向的國道交通量最高上看平日的1.3倍。聯合報系資料照

國慶3天連假預估將有出遊或觀賞國慶煙火車潮，首日南向的國道交通量最高上看平日的1.3倍，高公局規畫國道7交流道將實施匝道封閉、國5北上高乘載管制、連假每日凌晨0到5時免收費措施。

今年國慶日連假為10月9日至10月11日，共計3天，其中國慶日為連假第2日，高公局研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估假期交通量為107至114百萬車公里（mvk），其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

高公局規畫7大匝道特定時間封閉措施、連假末2日自下午1時到晚間6時，國5北上入口匝道高乘載管制，以及通行費採單一費率、連假每日凌晨0至5時暫停收費等疏運措施。

高公局表示，今年國慶焰火訂於台東縣施放，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，如要開車行駛國道，請多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時調整行程規畫。

今年國慶連假交通疏導措施如下：

一、匝道封閉：

(一)115年10月9日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

(二)115年10月10日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

(三)115年10月10日及11日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制

115年10月10日及11日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

三、收費措施

(一)單一費率：115年10月9日至11日。

(二)差別費率：115年10月9日至11日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：115年10月9日至11日，每日0至5時暫停收費。

國慶 連假 國道 高乘載 車潮 高公局

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