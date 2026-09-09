TF-104星式戰鬥機鏽了！全台碩果僅存卻風吹日曬 航迷籲別讓英雄老去

曾經翱翔台灣天空、肩負空防重任的TF-104G星式戰鬥機，退役後陳展於台東縣軍人公墓，成為軍事迷及民眾追尋空軍歷史的場域。不過近日有民眾前往探訪這架老戰機，發現機身外觀出現鏽蝕、髒污及漆面斑駁情況，昔日威武身影如今顯得有些落寞，讓民眾直呼「很可惜」，盼相關單位加強維護。

縣府民政處兵役科表示，軍人公墓內的退役武器裝備陳展，是由縣府提供場地，再交由軍方放置展示，至於後續維護管理，則由軍方負責。軍人公墓屬於公開場地，並未收取相關費用作為退役裝備維護經費，縣府若要另外編列預算，也確實存在困難，因此依照過去模式，都是由軍方定期派員進行維護管理。

至於這架TF-104G星式戰鬥機，縣府表示，軍方約在2、3年前曾進行過一次保養，不過戰機維護並非一般民眾想像中的「洗一洗、擦一擦」這麼簡單，尤其機身塗裝使用特殊塗料，涉及專業技術及維護方式，並非一般外部單位即可自行處理。

台東「軍人公墓」園區內陳列陸、海、空三軍退除役武器裝備，其中包括全台碩果僅存的空軍TF-104星式戰鬥機，機身外觀及駕駛座艙保存相當完整，是軍事迷到訪時最喜愛拍照取景的裝備之一；園區另有兩門陸軍M116式75公厘山砲、海軍5吋38倍單管砲、陸軍M24霞飛輕戰車，以及曾守護台灣空防超過40年的「勝利女神力士型防空飛彈」，宛如一座戶外軍事博物館。

不過，近日有民眾前往軍人公墓參觀這些退役武器，卻注意到其中這架TF-104星式戰鬥機機身出現鏽蝕、髒污及漆面斑駁情況，昔日威武的「星式戰機」如今在風吹日曬下顯得有些老態，讓民眾直呼可惜，認為這些曾經守護台灣天空的軍機功不可沒，退役後仍值得好好保存。

有航迷認為，TF-104不只是退役軍事裝備，也是台灣空軍發展史的重要見證，既然目前作為公開展示用途，相關單位應建立定期維護機制；若軍方維護人力或經費有限，也可以研議結合民間企業、軍事團體或航迷組織認養，讓珍貴的老戰機能維持良好外觀。

有退伍軍人則認為，既然退役軍機被保留下來公開展示，就應建立較明確的定期維護制度，避免珍貴軍事文物因長期風吹日曬而逐漸損壞。若軍方維護確有專業及技術門檻，主管機關也可研議由軍方主導、民間協助的方式，共同延續這些老戰機的生命。

風吹日曬讓TF-104機身部分金屬及塗裝出現鏽蝕與污損，航迷認為具有歷史價值的退役軍機應建立定期維護機制。記者尤聰光／攝影

曾經翱翔台灣天空的TF-104星式戰鬥機，如今機身部分漆面剝落、鏽蝕，昔日威武外觀已難掩歲月痕跡。記者尤聰光／攝影

台東軍人公墓陳列的TF-104星式戰鬥機機鼻可見破損情形。記者尤聰光／攝影