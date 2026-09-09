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營業船駕照新制12月上路 船長怨來不及、爆體檢之亂

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
遊艇示意圖。圖／聯合報系資料庫
遊艇示意圖。圖／聯合報系資料庫

航港局預告修法，往後營業用小船駕駛執照若逾期未換，駕駛將不再能夠簡單換照，最快12月上路。因為剩不到三個月，需經體檢、領表到換照，部分駕駛反應根本來不及，有船長說現在甚至已經出現「體檢之亂」。對此，航港局回應，新法仍在法制作業期間，還有充裕時間因應，請民眾儘速辦理。

航港局預告修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，主要因應高齡社會到來，修正高齡者體檢基準與換照機制，以及配合國家海洋觀光政策，增訂國外駕照採認、保險彈性處理等友善措施。

影響最大的是「強化駕照管理」層面。現行規定，船長駕駛遊艇、觀光船等營業用小船，需持營業用駕駛執照，效期5年，必須定期換照直到65歲為止。超過65歲必須通過包括反應與認知能力之體格檢查後，申請換發有效期間為1年的營業用駕駛執照，最多得換至68歲。

要是忘記換照，逾期也只需補發即可。但航港局考量營業用動力小船涉及客貨運送，職業駕駛肩負大眾生命安全與責任，修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」。未來過期未換發的「營業用動力小船駕駛執照」，僅能降級換發自用駕照，或二等遊艇駕駛執照，如果仍有營業需求則必須重考。

航港局已於去年預告修正，新法預計12月發布施行後即刻生效，沒有規畫換照緩衝期。亦於9月1日以簡訊通知持有營業用動力小船駕駛執照「已逾期」以及「未來 1 年內即將到期」民眾儘速辦理換照。總共發送已逾期民眾13309人、未來1年內即將到期有3874人，合計通知17183人。

但對不習慣在駕照未到期前就去換照的大多數船長而言，9月1日突接通知，感覺被突襲。因為距離新法上路已經只剩不到3個月，船長們甚至出現「體檢之亂」，大家趕赴體檢搶換照。

必見水潛水老闆楊建勳表示，先前換照多半是出海時，透過安檢所提醒快到期或甚至逾期了，才趕快去體檢。如今新法上路，自己的駕照雖然明年才到期，現在已經想趕快去換，就怕不小心逾期，讓謀生工具出問題。

楊建勳指出，希望可以在駕照到期前用簡訊或信件通知船長，新法上路也可以設置一年或半年的緩衝期，讓大家能夠有較充裕的時間來因應、不會無所適從。

航港局表示，目前「遊艇與動力小船駕駛管理規則」仍在法制作業期間，有適當緩衝時間供民眾辦理換照。呼籲有換發營業用動力小船駕駛執照需求的民眾，把握時間儘速辦理換照作業。

航港局也說，外界關心修法前使用體檢表舊表之規定，只要是在新法修正施行前已取得，且仍在效期內的體檢證明書，皆可繼續沿用至其原本的有效期間屆滿為止。

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