東北季風增強北北基愈晚雨愈大 氣象署：周五水氣增、北海岸宜蘭雨較大

東北季風今起增強，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，東北季風影響到周五（11日），北東短暫雨，中南部山區午後雨，沿海離島注意較強陣風。今天上半天基隆、北海岸及大台北零星降雨，隨著東北季風逐漸增強，迎風面降雨會逐漸增多，中南部以午後雷陣雨為主。周五東北季風水氣增，北北桃及東半部降雨持續，山區午後陣雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢。

朱美霖指出，未來一周台灣先受東北季風影響，今起到周五早晚偏涼，北部及東半部有短暫陣雨，中南部以午後雷陣雨為主，有時會有較大雨勢出現。之後轉成偏東風，受南方雲系影響，水氣增多，降雨增加，且熱帶系統可能發展。

降雨趨勢，朱美霖說，周四受東北季風影響，北北桃、東半部整天有間歇短暫陣雨，中南部山區午後陣雨。周五東北季風水氣增，北北桃及東半部降雨持續，山區午後陣雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢。周六到周日受偏東風及南方雲系影響，大台北及東半部有雨，南部雲量增，午後有陣雨。

至於下周一到下周二，再受東北風影響，大台北及東半部有雨，局部午後陣雨。

朱美霖指出，溫度方面，今天清晨北部19-24度間，周三到周五低溫22-25度，白天可達30度，日夜溫差大。周五到周日水氣、雲量增多，早晚低溫不如這幾天。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供