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終結家族百年惡夢！38歲婦翻轉「亨丁頓舞蹈症」基因成功產健康女嬰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國內知名不孕專家、茂盛醫院院長李茂盛。記者黃仲裕／攝影
國內知名不孕專家、茂盛醫院院長李茂盛。記者黃仲裕／攝影

38歲田姓護理師的家族長年籠罩在遺傳性神經退化疾病「亨丁頓舞蹈症」陰影下，外婆與母都發病，生活無法自理。田女求助台中茂盛醫院，透過現代生殖醫學技術，找出不帶致病基因的胚胎後植入，在今年5月順利產下健康的女寶寶，阻斷家族遺傳惡疾。

據了解，田女20歲時，與母親在北部的醫院發現為「亨丁頓舞蹈症」帶因者，追溯源頭是外婆帶因且已發病，吃飯喝水都會嗆到，走路也會跌倒；田母也在50多歲發病，目前臥床，委由護理之家照護。

茂盛醫院院長李茂盛說，亨丁頓舞蹈症屬家族顯性遺傳疾病，台灣每50人中有1人帶有基因，為田婦取卵過程需先透過「胚胎著床前染色體篩檢PGT-M」，與「基因診斷PGD技術」，找出不帶致病基因胚胎後，再植入受孕。

醫療團隊在受孕取卵手術，共取出34顆卵子，從中培育出11顆胚胎，經PGS及PGD檢測後發現，高達8顆胚胎帶有致病基因無法植入，所幸還剩下3顆正常胚胎，胚胎終於順利著床發育，讓田婦順利產下超過3000克健康女娃兒。

田婦表示，雖然篩檢費用不貲，但為了孩子的未來「花得很值得」，也鼓勵有類似遭遇的家庭不要放棄希望。

茂盛醫院醫師羅偉哲指出，近期台灣本土基因篩檢統計研究顯示，每100名孕前或產前婦女就有1人可能是「亨丁頓舞蹈症」帶因者。他建議，家族有此遺傳基因者應接受專業遺傳諮詢，婚前、孕前接受基因檢測，以免在不知情下，將致病基因傳給下一代。

護理師 基因 健康

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