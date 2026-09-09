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蕭伊驗出HPV53型 打疫苗也難防？醫：男性染HPV更易癌變

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
東元綜合醫院婦產科主任吳瓊惠指出，據美國疾管局（CDC）數據，自HPV疫苗全面推廣後，14至19歲年輕族群的HPV感染率大幅下降達88%。圖／吳瓊惠提供
東元綜合醫院婦產科主任吳瓊惠指出，據美國疾管局（CDC）數據，自HPV疫苗全面推廣後，14至19歲年輕族群的HPV感染率大幅下降達88%。圖／吳瓊惠提供

知名Youtuber Joeman前女友蕭伊在他首度復工後又出面爆料，稱分手後檢驗發現HPV人類乳突病毒）53型陽性，指涉遭Joeman感染，Joeman則火速拿出「全採陰」的檢驗報告。HPV雖可透過疫苗接種預防，且推行公費疫苗多年，但是HPV型別多元，在現行的9價HPV疫苗可預防的型別中，尚不包括HPV 53型。

我國HPV流行型別為52、58型，根據台灣癌症基金會衛教資訊，HPV疫苗依可預防型別數量，分為2價、4價、9價。2價HPV疫苗可預防16、18型；4價HPV疫苗可預防16、18、6、11型；9價HPV疫苗可預防16、18、31、33、45、52、58型。所有疫苗均無法預防HPV53型，不過，HPV53型不在高危險型別之列，國際癌症研究組織歸類為第2B級致癌物，也就是可能致癌，但仍需進一步研究。

東元綜合醫院婦產科主任吳瓊惠指出，據美國疾管局（CDC）數據，自HPV疫苗全面推廣後，14至19歲年輕族群的HPV感染率大幅下降達88%，從她近年來的診斷經驗中發現，主動篩檢的民眾感染HPV16與18型的比例已大幅降低，主因是國健署自2025年開始針對35、45、65歲的女性提供免費的HPV檢測，期望可透過此項大型公衛資料進一步觀察HPV疫苗在台灣本土的公衛效益。

吳瓊惠指出，HPV病毒具有高度的傳染性與環境生存力，除性接觸傳染外，日常生活中若不慎接觸到帶有病毒的傷口、黏膜、體液或共用高頻率接觸的私密生活用品，都有微小機率造成病毒擴散。

近年有臨床與流行病學研究發現，若家中有頭頸癌或子宮頸癌的患者，其同住家人或伴侶檢測出相同病毒型別的機率會顯著提升，也就是家中一人罹病，全家都暴露在交叉感染風險中。

吳瓊惠表示，男性生理構造在感染HPV後，人體自然產生抗體的比例極低，清除病毒能力較女性弱，更容易持續感染，引發慢性發炎、細胞癌變，因此，男性接種HPV疫苗更為重要。

近年來，因感染HPV引發的頭頸癌，特別是口咽癌的發病率，在男性群體中的增長速度已不容忽視，且男性普遍接種疫苗後，能阻斷病毒在親密接觸中傳播鏈，有效降低未來罹患頭頸癌的風險，建立雙向防護網。

許多民眾會詢問「已經感染HPV，打疫苗還有用嗎？」吳瓊惠說，即使HPV檢測呈陽性，或子宮頸抹片出現異常，也不代表疫苗完全失去保護價值，因為感染某一型HPV，不等於已感染疫苗涵蓋的所有型別，疫苗仍可能對其他尚未感染的型別提供防護。

HPV 疫苗 男性 Joeman 人類乳突病毒

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