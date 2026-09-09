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跑單幫擾旅客 航港局修法擬罰2萬5千元

中央社／ 台北9日電
金門港旅運中心日前落成啟用。金門縣港務處提供
金門港旅運中心日前落成啟用。金門縣港務處提供

由於金門水頭旅運中心屢次發生跑單幫民眾，請其他旅客協助託帶貨物，或強迫、糾纏及妨礙其他旅客情形，航港局修法禁止相關行為，違者可處新台幣2萬5000元罰鍰。

交通部日前預告修正「商港法」第36條之2、第70條之1草案。

修法草案指出，主要針對商港區域客運碼頭、營運場站及其他供旅客通行或使用場所，不得有影響秩序行為，以維護旅客權益。

交通部航港局指出，這次修法主要是金門水頭旅運中心發生俗稱單幫客的民眾於場站內，招攬、仲介其他旅客協助託帶貨物，或強迫、糾纏及妨礙其他旅客通行等影響場站秩序行為，因此金門縣於115年7月21日函航港局建議新增商港法相關規定，以有效遏阻港區客運場站內類此影響旅客安寧、通行秩序及旅運服務品質行為，以維護其他旅客權益。

航港局表示，這次修法重點明定商港區域客運碼頭、營運場站及其他供旅客通行或使用場所，不得有「行李、貨物託帶運送招攬或媒介等」、「強迫、糾纏、跟追等方式滋擾他人等」、「未經許可堆置物品或妨礙通行等」、「未經許可募捐、擺攤等」及「其他經本局、金門縣政府、連江縣政府公告之妨礙港區秩序行為」等違規的行為。

航港局說，違規者處5000元以上2萬5000元以下罰鍰，由於法規預告結束後，還要報交通部轉行政院審議，再送立法院審查，因此無法預估上路時間。

航港局 修法 金門

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