快訊

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

2026蘋果發表會明天凌晨登場！iPhone 18 Pro、iPhone Duo 5大重點一次看

MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聽新聞
0:00 / 0:00

43歲男心臟3條冠狀動脈全堵 醫用微創心導管手術分3次打通救了他

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療後，患者的血管前後對照。圖／長安醫院提供
長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療後，患者的血管前後對照。圖／長安醫院提供

一位 43 歲男子因反覆胸悶就醫，醫學中心查出他的心臟3條冠狀動脈左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都呈現最棘手的「慢性完全阻塞」，被告知需進行傳統鋸開胸骨的冠狀動脈繞道的大手術。後來經長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險，術胸悶症狀完全消失，開心重獲新生。

面對複雜的3血管病變，患者希望能免除開胸大刀與漫長復原期，因此向盧炯睿求助。盧炯睿為他擬定「分階段打通」策略，因為分次治療能避免單次曝露過多輻射與顯影劑，能有效降低腎臟負擔與併發症風險，讓治療更安全。最後經3次微創心導管手術依序打通3條血管並植入塗藥支架，順利完成手術。

盧炯睿說，慢性完全阻塞被公認為心導管手術中難度最高的「終極堡壘」血管因100%堵死超過數月而高度硬化與鈣化，一般導絲極難穿透，且缺乏對比劑顯影極易導致「盲打」引發穿孔危險。

其中第一階段打通左前降支最為艱鉅，團隊採用「雙側手腕同時穿刺」技術，透過對側血管注射逆向導航，並出動特殊微導管與硬導絲才精準突破硬化組織，打開這條生命線。因考量患者的血管病灶範圍極長，若按傳統做法串聯多支一般支架，重疊處容易增加再狹窄與血栓風險。因此，特別選用臨床少見、單支長達 5 至 6 公分的「特製超長型塗藥支架」，以一體成型的方式完美包覆長段病灶，減少兩支藥物支架重疊的機會，提升手術安全性與血管長期暢通率。

盧炯睿說，心血管疾病漸趨年輕化，若有胸悶、氣喘應儘早就醫。中年族群應養成定期健檢習慣，留意血壓、血脂、血糖等三高數值，遠離代謝症候群。即便必須面對複雜病灶，現今微創心導管技術已非常成熟，能提供安全免開刀的治療選擇。

長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險。圖／長安醫院提供
長安醫院心血管中心主任盧炯睿採用心導管微創介入治療，成功免除開刀風險。圖／長安醫院提供

醫學中心 心臟 冠狀動脈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

700磅大陸男子呼吸衰竭命危！12名醫護抬上床 醫生：先保命、再減重

健康主題館／聽損 失智風險增

史上最小新冠重症 北部出生20多天男嬰 「住院4天轉加護」搶救中

65歲以上國人近4成聽損 大腦要「努力聽」恐增失智、跌倒風險

相關新聞

你是幸運兒嗎？國旅補助共268萬人登錄 1.2萬生日券抽獎名單出爐

交通部觀光署平日國旅補助登錄昨下午5時截止，總計268萬人完成登錄，同時首創的生日券活動昨也在律師見證下完成抽獎，1.2萬名幸運壽星每人可獲得1200元生日券獎助。觀光署提醒，中獎者自9月10日起，即可於平日入住合作旅宿時並使用生日券，使用期限至12月31日止。

東北風+熱帶擾動醞釀水氣多 吳德榮：周五到下周二大台北、東半部轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3965-2026-09-08-20-50-59）指出，今、明兩天東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，東半部、部分山區亦有局部短暫降雨的機率。

流感疫情進入流行期 疾管署：符資格者10月後快去打疫苗

上周類流感門急診就診達十五萬五一三六人次，創十年來同期新高，急診就診百分比達百分之十一點二，正式超過流行閾值百分之十一，疾管署發言人林明誠宣布，流感疫情正式進入流行期，符合公費疫苗資格者於十月開打後應盡速接種。

台東大武唯一投注站開出2.53億元 全鄉瘋猜「是你嗎？」

台東最南端的大武鄉！昨晚開出大樂透頭獎2.53億元1注獨得，幸運投注站就在全鄉唯一的「好運氣彩券行」，消息一出，今早整個大武鄉都在討論同一件事：「到底是誰？是不是你？」

醫院「有塞不報」？專家：急診通報滿床 不該是究責依據

急診壅塞亂象頻傳，第一線急診醫師點出「有塞不報」通病，各家醫院急診滿床超收，卻不向一一九通報滿床，以免留下記錄，醫院評鑑時遭扣分。專家表示，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數確實影響評鑑成績，建議將通報滿床視為動態分流機制，鼓勵醫院坦然面對。

空姐警告搭飛機勿飲2飲料：無法想像有多髒 水箱從不洗真相嘔心

美國前空姐警告，機上咖啡、熱茶用水來自水箱，清洗及水質維護受質疑；EPA曾抽查機上用水，其中17.2%樣本驗出大腸桿菌群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。