快訊

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

2026蘋果發表會明天凌晨登場！iPhone 18 Pro、iPhone Duo 5大重點一次看

MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聽新聞
0:00 / 0:00

久坐、熬夜又少喝水一定要小心！20至50歲男性秋季「這裡」也要保養

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
開業中醫師宋宛蓁表示，時序已進入秋季，白天可能炎熱，到了清晨與夜晚氣溫則明顯下降。由於秋季天氣變化較大，男性除了要注意一般泌尿道問題，不能忽略攝護腺發炎的隱患。示意圖。圖／123RF
開業中醫師宋宛蓁表示，時序已進入秋季，白天可能炎熱，到了清晨與夜晚氣溫則明顯下降。由於秋季天氣變化較大，男性除了要注意一般泌尿道問題，不能忽略攝護腺發炎的隱患。示意圖。圖／123RF

時序已進入秋季，台灣天氣逐漸出現早晚溫差變大的情況，白天可能炎熱，到了清晨與夜晚氣溫則明顯下降。由於秋季天氣變化較大，男性除了要注意一般泌尿道問題，不能忽略攝護腺發炎的隱患。開業中醫師宋宛蓁表示，攝護腺發炎常見症狀包括頻尿、急尿、排尿刺痛、會陰部或下腹部悶脹不適，若發展成慢性攝護腺發炎，有些患者還可能出現恥骨上、鼠蹊部、會陰部或下背部長期疼痛，甚至在射精時或射精後疼痛，對生活品質造成相當大的影響。

攝護腺發炎好發於20至50歲成年男性，與中老年男性常見的攝護腺肥大並不相同。秋季雖然不像夏季大量流汗，但天氣轉涼後，部分民眾可能因為忙碌而忽略飲水，加上生活作息不規律，都可能影響泌尿系統健康。攝護腺發炎除了可能與泌尿道感染有關，也可能和放置導尿管、手術、泌尿系統結構異常及自體免疫疾病等因素相關。

此外，日常生活習慣也是不可忽略的因素。長時間坐著工作或開車，容易讓骨盆腔長時間處於壓力狀態；如果再加上壓力過大、睡眠不足、抽菸、喝酒等，都可能使原本的泌尿道症狀更加明顯。秋季氣候變化較大，若本身已經有頻尿、排尿疼痛或會陰部不舒服等症狀，更不要因為症狀時好時壞就輕忽。

宋宛蓁提醒，如果症狀急性且嚴重，除了明顯的排尿刺激症狀之外，甚至出現尿滯留，並伴隨發燒、畏寒、疲倦、噁心、嘔吐等情形，就應立即就醫，由醫師評估是否為急性攝護腺發炎或其他泌尿系統感染，避免延誤治療。

從中醫觀點來看，泌尿系統相關功能與「腎」有關，身體水分及體液則稱為「津液」。如果身體質較弱者，加上長期生活習慣不佳、過度勞累、熬夜或日夜作息不規律，可能造成「津液不足」。進入秋季後，天氣逐漸乾燥，若飲水不足，更需要留意身體水分是否充足；若長期生活失調，也可能使泌尿系統反覆出現不適。

中醫調養上，除了配合醫師進行治療，也應從生活習慣著手。日常應維持充足飲水、規律睡眠、適度運動及良好的情緒調適，幫助維持身體氣血津液的正常運作。飲食方面則建議避免過度重口味，減少炸物、辛辣、油膩及加工食品，避免過度攝取甜食與高糖飲品，也不要因為天氣轉涼就大量飲用酒精或刺激性飲品。

同時也要避免憋尿及長時間久坐，工作期間可以適度起身活動，維持骨盆與下半身循環；生活上避免熬夜與過度勞累，並盡量戒菸、節制飲酒，若長期處於高壓狀態，也應適度調整情緒與生活步調。

對於慢性、反覆發作的攝護腺發炎，中醫認為常屬於「本虛標實」的情況，可能與體質、生活習慣及長期反覆發炎等多重因素有關。若患者接受西醫治療後仍反覆發作，宋宛蓁中醫師建議，可與醫師討論是否適合採取中西醫共同診治的方式，從症狀控制、生活調整及體質調理等不同面向著手。

中醫治療會依患者不同階段與體質進行調整，急性期著重於改善泌尿道刺激症狀及體內濕熱相關表現；慢性反覆發作時，則會依個人體質從氣血、津液及整體身體狀態進行調理。透過藥物、生活習慣與作息的整體調整，希望降低反覆不適對日常生活造成的影響。

宋宛蓁提醒，秋季雖然氣溫逐漸下降，但男性仍不能忽略泌尿系統健康。若出現頻尿、急尿、排尿疼痛、會陰部疼痛或下腹悶脹等持續症狀，應及早就醫確認原因，而不是單純認為是天氣變化所造成。平時則應維持規律作息、適量飲水、避免久坐與憋尿，才能讓泌尿系統在季節交替之際維持穩定。

熬夜 久坐 男性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

蕭伊分手Joeman後驗出HPV、披衣菌 婦產醫：單一伴侶不代表零風險

9月7日入白露轉涼秋燥上身 命理師曝有4生肖要當心

週一白露到！農諺說此時空心菜「毒過眼鏡蛇」？真相是這樣

相關新聞

你是幸運兒嗎？國旅補助共268萬人登錄 1.2萬生日券抽獎名單出爐

交通部觀光署平日國旅補助登錄昨下午5時截止，總計268萬人完成登錄，同時首創的生日券活動昨也在律師見證下完成抽獎，1.2萬名幸運壽星每人可獲得1200元生日券獎助。觀光署提醒，中獎者自9月10日起，即可於平日入住合作旅宿時並使用生日券，使用期限至12月31日止。

東北風+熱帶擾動醞釀水氣多 吳德榮：周五到下周二大台北、東半部轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3965-2026-09-08-20-50-59）指出，今、明兩天東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，東半部、部分山區亦有局部短暫降雨的機率。

流感疫情進入流行期 疾管署：符資格者10月後快去打疫苗

上周類流感門急診就診達十五萬五一三六人次，創十年來同期新高，急診就診百分比達百分之十一點二，正式超過流行閾值百分之十一，疾管署發言人林明誠宣布，流感疫情正式進入流行期，符合公費疫苗資格者於十月開打後應盡速接種。

台東大武唯一投注站開出2.53億元 全鄉瘋猜「是你嗎？」

台東最南端的大武鄉！昨晚開出大樂透頭獎2.53億元1注獨得，幸運投注站就在全鄉唯一的「好運氣彩券行」，消息一出，今早整個大武鄉都在討論同一件事：「到底是誰？是不是你？」

醫院「有塞不報」？專家：急診通報滿床 不該是究責依據

急診壅塞亂象頻傳，第一線急診醫師點出「有塞不報」通病，各家醫院急診滿床超收，卻不向一一九通報滿床，以免留下記錄，醫院評鑑時遭扣分。專家表示，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數確實影響評鑑成績，建議將通報滿床視為動態分流機制，鼓勵醫院坦然面對。

空姐警告搭飛機勿飲2飲料：無法想像有多髒 水箱從不洗真相嘔心

美國前空姐警告，機上咖啡、熱茶用水來自水箱，清洗及水質維護受質疑；EPA曾抽查機上用水，其中17.2%樣本驗出大腸桿菌群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。