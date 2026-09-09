你是幸運兒嗎？國旅補助共268萬人登錄 1.2萬生日券抽獎名單出爐

交通部觀光署平日國旅補助登錄昨下午5時截止，總計268萬人完成登錄，同時首創的生日券活動昨也在律師見證下完成抽獎，1.2萬名幸運壽星每人可獲得1200元生日券獎助。觀光署提醒，中獎者自9月10日起，即可於平日入住合作旅宿時並使用生日券，使用期限至12月31日止。民眾可自今（9）日上午11時起，至國旅補助申請系統查詢是否中獎。

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，經費有限、先住先贏，預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元；而「生日券」優惠，每月份抽出1000名壽星，可獲得1200元住宿金。

觀光署表示，生日券是今年「觀光雙輪驅動方案」中針對國人推出的創新國旅優惠，盼透過生日這個特殊節點，鼓勵民眾利用平日時間出遊。幸運中獎的民眾可進一步搭配平日住宿獎助及其他旅遊優惠，安排3天2夜或更深度的國內旅行，在平日避開周末人潮，也讓旅宿及地方觀光產業共享國旅消費商機。

觀光署指出，平日國旅補助登錄已於昨（8日）下午5時截止，共有268萬多人完成登錄，同時生日券抽獎活動也在律師見證下完成抽獎，本次生日券活動自8月20日起開放登錄，至9月8日下午5時截止，最終抽出1萬2000名幸運壽星，每名可獲得1200元生日券獎助。

本次生日券活動可與平日住宿獎助合併使用，一般地區若連續入住2晚，最高可享3200元住宿獎助；離島地區最高可享3700元獎助，鼓勵民眾利用平日時間出遊、延長住宿天數。

觀光署提醒，中獎民眾自9月10日中午12時起，須於符合規定的平日入住合作旅宿時使用，訂房前應事先向業者確認使用方式、入住日期及訂房方式等是否適用。另生日券屬住宿獎助，並非現金，無法直接兌現。

觀光署指出，不會以電話、簡訊或社群私訊要求民眾提供銀行帳號、信用卡資料或支付費用。民眾查詢中獎結果請以國旅補助申請系統為準，切勿點擊不明連結以免受騙。更多活動資訊及參與旅宿優惠，請至「國旅補助申請系統」（https://taiwantravel.tad.gov.tw/web_page/index.jsp）或「旅宿網」（https://www.taiwanstay.net.tw/TSA/web_html/index.html）查詢。

交通部觀光署平日國旅補助登錄昨下午5時截止，總計268萬人完成登錄。圖／交通部觀光署提供