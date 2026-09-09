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台東馬偕瘋爬樓梯！冠軍1個月爬9672層 院慶意外引爆運動熱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕醫院慶祝39週年院慶推出「永續健康爬梯活動」，員工把醫院樓梯當成運動場，利用工作空檔、中午休息甚至下班後拚命爬，讓樓梯間成為另類「賽道」。圖／台東馬偕醫院提供
台東馬偕醫院慶祝39週年院慶推出「永續健康爬梯活動」，員工把醫院樓梯當成運動場，利用工作空檔、中午休息甚至下班後拚命爬，讓樓梯間成為另類「賽道」。圖／台東馬偕醫院提供

台東馬偕醫院為慶祝39週年院慶，自8月起推出為期1個月的「永續健康爬梯活動」，鼓勵全院員工以爬樓梯取代搭電梯，把運動融入工作日常，沒想到活動意外引爆全院熱潮，形成另類的「爬梯競賽」。今天公布活動成績，前6名全部突破7000層，其中冠軍更一口氣累積9672層，由一名門診護理師奪下。

參與員工笑說，這場比賽競爭激烈，「我才休息一天，名次就被追上了，得再努力趕上！」不少人為了守住排名，工作之餘只要有空就往樓梯跑，甚至有人下班後換上運動服，把醫院樓梯當成訓練場，一趟又一趟往上衝。

台東馬偕職安室表示，活動在平安樓B1至6樓、恩典樓B1至9樓的樓梯中段及轉角處設置專屬QR Code，員工只要以手機掃描並輸入員工編號即可完成紀錄，每掃描一次累積1分，讓員工不必特別撥出完整運動時間，利用工作空檔、午休甚至下班後，就能隨時累積活動量。

這項活動共吸引381名員工參加，活動期間累計完成125,513層樓，估算總消耗熱量達527,155大卡。從護理、行政人員到醫師，幾乎各職類都有人響應，原本只是鼓勵員工「多走幾步」的健康活動，最後竟變成全院上下共同參與的另類運動風潮。

台東馬偕表示，醫療工作環境長期處於高壓狀態，照顧病人之外，也相當重視員工自身健康。職安室每年規劃減重比賽、運動課程及體能檢測，並提供獎勵措施，鼓勵員工培養規律運動習慣。

此外，馬偕各院區自113年9月起推動每月3小時的「健康運動假」，讓員工可以利用上班時間使用醫院運動空間，或在下班後運動並提出證明申請補假，鼓勵員工真正把運動融入生活。

台東馬偕指出，爬樓梯雖然是再簡單不過的運動，卻不需要特殊場地或器材，也不必額外安排大量時間，只要少搭一次電梯、多走幾層樓，就能增加日常活動量。此次爬梯活動不僅讓員工動起來，更在院內形成良性競爭，大家為了樓層數彼此較勁，也在過程中培養運動習慣。

爬梯第一名由門診護理師奪得，一個月總共爬了9672樓層，精神毅力令人敬佩。圖／台東馬偕醫院提供
爬梯第一名由門診護理師奪得，一個月總共爬了9672樓層，精神毅力令人敬佩。圖／台東馬偕醫院提供

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