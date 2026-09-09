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假日一口氣睡12小時！35歲男腎功能驟降 醫警告：身體在求救

聯合新聞網／ 綜合報導
若補眠經常睡上10至12小時，反而要留意背後是否存在睡眠品質不佳、慢性發炎或睡眠呼吸中止症等問題，尤其長時間未補充水分，腎臟可能會承受「缺水又缺氧」的傷害。 示意圖／AI生成
若補眠經常睡上10至12小時，反而要留意背後是否存在睡眠品質不佳、慢性發炎或睡眠呼吸中止症等問題，尤其長時間未補充水分，腎臟可能會承受「缺水又缺氧」的傷害。 示意圖／AI生成

不少人平日工作忙碌、睡眠不足，到了週末便選擇「一覺睡到中午」補眠，但腎臟科醫師洪永祥提醒，長時間睡眠未必代表身體獲得充分休息，若經常需要睡上10至12小時，反而應留意背後是否存在睡眠品質不佳、慢性發炎或睡眠呼吸中止症等問題，尤其長時間未補充水分，腎臟可能會承受「缺水又缺氧」的傷害，是身體發出求救的訊號。

洪永祥在臉書分享，一名35歲工程師阿傑平時經常加班至深夜，假日則習慣靠長時間睡眠「補回來」，每次一睡就是12小時以上，原本認為只要多睡就能消除一週疲勞，沒想到健康檢查時發現尿蛋白轉為陽性，腎絲球過濾率（eGFR）也從95下降至72。阿傑看到報告很傻眼，直呼自己不抽菸喝酒，平日忙但假日都在補眠，應該是會恢復疲勞，怎麼會讓腎功能變這麼差？

洪永祥指出，長時間不喝水、不起床活動，可能造成身體水分流失、血液濃縮，使腎臟血流受到影響；此外，平日睡眠不足、假日大幅延長睡眠時間，也可能打亂生理時鐘，與慢性發炎及血壓問題產生關聯。

除了缺水與作息失衡，洪永祥也提醒，若一個人經常需要睡很久，卻仍感到疲憊，還伴隨嚴重打鼾等情況，更要注意是否存在睡眠呼吸中止症。睡眠期間呼吸道反覆阻塞，可能導致間歇性缺氧，並引起交感神經活性增加、血壓升高，長期下來恐對腎臟造成影響。洪永祥引用《Sleep Health》及《American Journal of Kidney Diseases（AJKD）》相關研究指出，睡眠時間與腎功能可能呈現U型關聯，每天睡眠少於6小時或超過9小時者，慢性腎臟病及蛋白尿風險可能增加14%至20%。

至於如何補眠又兼顧腎臟健康，洪永祥建議，假日不要一次睡到中午，補眠時間可控制在1小時內，並盡量維持固定起床時間，避免作息大幅偏移；起床後也可先補充約200c.c.的水分，幫助改善長時間睡眠期間的缺水狀態。若平時經常睡不飽、白天仍十分疲倦，或有明顯打鼾、疑似睡眠呼吸中止等情況，則應進一步就醫檢查，找出真正原因，而不是單純靠假日「爆睡」來補救。

過往報導指出，家醫科醫師許書華曾分享一項刊登於《Nature Aging》、分析近50萬名38至73歲成人的研究，發現睡眠時間與認知功能、心理健康及腦部結構呈現非線性關係，其中約7小時落在相對理想的位置，睡太少或睡太久都可能偏離較佳狀態。許書華形容，「睡5小時的人在往下掉，睡10小時的人也在往下掉，只是路徑不一樣」；長期睡眠不足可能讓大腦缺乏充分休息與代謝的時間，但睡太久也不代表睡得更好，有時反而與睡眠品質不佳、夜間頻繁醒來等問題有關。

許書華也提醒，若平日每天只睡5小時，周末卻突然睡到10小時，雖然平均睡眠時間看似增加，對生理時鐘而言，巨大的作息落差卻像「每周都在飛一次時差」。與其平日熬夜、周末一次補回來，不如盡量維持規律睡眠時間，避免讓身體反覆適應截然不同的作息。她也以「大腦不接受分期付款」形容補眠概念，強調穩定且充足的睡眠，比假日一次睡很久更重要。

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