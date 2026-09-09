台東大武唯一投注站開出2.53億元 全鄉瘋猜「是你嗎？」

台東最南端的大武鄉！昨晚開出大樂透頭獎2.53億元一注獨得，幸運投注站就在全鄉唯一的「好運氣彩券行」，消息一出，今早整個大武鄉都在討論同一件事：「到底是誰？是不是你？」

這也是大武鄉首次開出億元級大獎，對人口才5千多人的偏鄉而言格外轟動。

由於「好運氣彩券行」是大武鄉唯一一家投注站，消息傳開後，鄉民之間話題不斷，不少人開始回想自己昨天有沒有買彩券、在哪裡買，甚至忍不住猜測身邊是不是突然多了一名「隱形億萬富翁」。

彩券行表示，店裡平常除了大武在地居民會來買彩券，也有不少行經南迴公路的駕駛、旅客及過路客，看到投注站便會順道停車購買，因此目前根本無法判斷這名幸運兒究竟是大武鄉民，還是剛好經過大武的旅客。

彩券行笑說，昨天開出頭獎後，大家都很好奇到底是哪位客人中了2.53億元，但因為投注人數不少，加上有許多過路客，店家也只能等幸運兒自己現身，「我們也不知道是誰！」

有趣的是，彩券行透露最近一段時間投注站屋頂還經常出現一大群鳥集體駐足，整群鳥停在屋頂上，怎麼趕都趕不走，當時還覺得有些奇怪，沒想到如今投注站竟然開出頭獎，讓店家忍不住笑稱，這群鳥搞不好早就知道「財神爺要來了」。

大武鄉民得知消息後，也紛紛湊熱鬧，有人開玩笑說「會不會就是我認識的人？」也有人開始盤點昨天買彩券的親朋好友，整個早晨的熱門話題幾乎都圍繞著這名神秘得主。

對大武鄉而言，這不只是一次彩券頭獎開出，更像是全鄉第一次共同參與的「尋找億萬富翁」遊戲。尤其投注站是全鄉唯一一家，昨天究竟有誰曾走進店裡買下這張改變人生的彩券，如今也成為全大武最引人好奇的謎題。