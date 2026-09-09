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今年颱風已23個、5個強颱 氣象粉專揭4特色

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今年颱風生成偏早、數量偏多、強度略為偏強。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
今年颱風生成偏早、數量偏多、強度略為偏強。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

今年颱風多，且7、8月颱風一個接著一個生成，3颱共存情形相當普遍。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，統計2026年迄今，西北太平洋颱風生成與發展有4點重要特徵，包括生成偏早、數量偏多、強度略為偏強及群聚現象顯著。

「林老師氣象站」指出，首先是颱風生成偏早、上半年活動明顯偏活躍，根據中央氣象署數據顯示，2026年1至6月西北太平洋海域有8個颱風生成，明顯高於去年同時期的2個，以及前年同時期的2個；也高於氣候平均值的4.3個。且今年1至6月幾乎每個月都有颱風生成（1月的洛鞍颱風，拔得頭籌），也是有紀錄以來相當少見情況。

第二是颱風數量偏多，「林老師氣象站」說，今年統計至今，西北太平洋海域已有23個颱風生成；其中1至8月生成的颱風個數為22個，較去年同時期的14個，以及前年的10個，均來的明顯偏多。

第三，颱風強度略為偏強。「林老師氣象站」說，由於聖嬰現象正穩定發展、增強，使得西北太平洋颱風生成位置通常較偏東或東南，颱風在海上的生命期較長，颱風強度可能會略偏強。今年統計迄今，已有5個強烈颱風生成。

「林老師氣象站」也指出，今年颱風群聚現象顯著，7月及8月西北太平洋海域分別計有4個及10個颱風生成；也分別高於同時期氣候平均值的3.7個及5.5個；其中巴威、白海豚與沙德爾為台灣帶來顯著降雨。今年7、8月颱風生成個數共14個，占總數6成以上。但秋颱數量會不會像去年及前年一樣偏多，還需要繼續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 氣象署 聖嬰現象 巴威颱風 白海豚颱風 沙德爾颱風

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