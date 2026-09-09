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東北風+熱帶擾動醞釀水氣多 吳德榮：周五到下周二大台北、東半部轉雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3965-2026-09-08-20-50-59）指出，今、明兩天東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，東半部、部分山區亦有局部短暫降雨的機率。
今明白天仍偏熱、早晚微涼，今日各地區氣溫如下：北部20至31度、中部20至34度、南部21至34度及東部20至32度。
吳德榮指出，周五東北風的水氣增多，大台北及東半部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。周六至下周二(12至15日)熱帶擾動在南海醞釀，台灣附近轉偏東風、東側水氣漸增，大台北東側、東半部有局部短暫陣雨的機率；西半部晴時多雲、山區午後有局部降雨的機率。周末兩天西半部白天炎熱，要注意防曬。
此外，吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，周六起熱帶擾動在南海醞釀，大致朝越南方向前進；但發展的快慢不同、動向亦有差異，持續調整中，需再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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