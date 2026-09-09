流感疫情正式進入流行期！疾管署：符資格者10月後快去打疫苗

上周類流感門急診就診達十五萬五一三六人次，創十年來同期新高，急診就診百分比達百分之十一點二，正式超過流行閾值百分之十一，疾管署發言人林明誠宣布，流感疫情正式進入流行期，符合公費疫苗資格者於十月開打後應盡速接種。

疫調顯示，上周新增一○五例流感併發重症病例、十九例死亡，而本流感季迄今累計一三二九例重症、二五三例死亡；分析重症患者資料，以具慢性病史者最多，占百分之八十二點八，其次為未施打本季流感疫苗（百分之六十八點六）、六十五歲以上長者（百分之六十五點一）。

上周新增重症個案中，年紀最小者為南部二歲男童，有神經系統疾病史，去年十月接種流感疫苗，今年九月初因高燒四○度、流鼻水及咳嗽而就診，快篩確診為Ａ型流感，接受抗病毒藥物治療，但後續仍出現抽搐，電腦斷層發現腦部腫脹，懷疑併發流感腦炎，目前住院第七天，已退燒、意識清楚，生命徵象穩定，仍在加護病房治療。

林明誠預估未來四個星期的流感疫情持續上升，但高峰何時到來需再觀察二周；目前社區流行病毒以Ａ型為主，其中Ｈ１Ｎ１占百分之七十九點四，而即將開打的公費流感疫苗就可有效預防此病毒株，符合接種資格民眾務必盡速接種。

新冠疫情呈下降趨勢，但仍處流行期，上周新冠門急診二萬一九九人次，較前周下降近一成。上周新增七十三例本土重症及十五例死亡，在重症個案中，年紀最小為北部一名出生僅廿多天男嬰，為早產寶寶，尚未達新冠疫苗接種年齡，八月底持續鼻塞、微燒，Ｘ光顯示肺炎，住院後轉入加護病房，目前住院第六天仍接受治療。