板橋C肝診所群聚案再增2病例 累計13人感染

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，原本十一人確診，但上周擴大回溯一一一八人採血，共三五三人完成檢驗，找出另二例確診急性Ｃ型肝炎個案，累計十三人感染，疾管署直言，人數恐會再增加。

新北市衛生局於八月十二日接獲通報二例（母子關係）急性病毒性Ｃ型肝炎確定病例，兩人多次至新北市板橋區「安泰淞鶴診所」就醫，施打營養針，研判可能為醫源性急性Ｃ肝群聚，啟動調查發現，四○多歲女兒也確診。

上周初步確認十一人確診，疾管署副署長林明誠表示，擴大回溯調查，又新增二例，分別為板橋區六十七歲女性及土城區五十六歲男性，二人多次前往安泰淞鶴診所，接受注射，且皆出現肝功能指數異常。

為方便民眾檢驗，除新北市廿九區衛生所提供檢驗服務外，衛生局另於土城及板橋衛生所增開夜間、假日抽血檢驗門診。土城衛生所服務時間為九月十日（四）、九月十八日（五）晚間及九月十二日（六）；板橋衛生所為九月十一日（五）、九月十七日（四）晚間及九月十九日（六）。