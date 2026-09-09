醫院「有塞不報」？專家：急診通報滿床 不該是究責依據

急診壅塞亂象頻傳，第一線急診醫師點出「有塞不報」通病，各家醫院急診滿床超收，卻不向一一九通報滿床，以免留下記錄，醫院評鑑時遭扣分。專家表示，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數確實影響評鑑成績，建議將通報滿床視為動態分流機制，鼓勵醫院坦然面對。

緊急醫療應變中心基隆區副執行長郭鐘太比對分析大台北地區各大醫院急診即時床位資訊、醫院被核可急診床位數及向一一九通報滿床等資訊，發現第二季（四至六月）雙北醫院急診收治床數超過實際核可床數的「超床」天數比率，與向一一九通報滿床天數比率之間有著明顯落差。

許多醫院採取「有塞不報」，其中最嚴重為台北市某醫學中心，超床天數比率百分之十九點三，通報滿床天數比率僅百分之○點二；亞東醫院則反之，超床天數比率百分之○點五，通報滿床比率百分之廿一點四。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，「醫療法」規定，醫院不得無故拖延、拒絕收治病人，醫院向一一九正式通報「滿床」，恐被主管機關視為有拒收、推諉病人嫌疑，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數及時數等數據，常被列為各式評鑑、考核的重點項目。再者，通報滿載時，衛生局介入關心，為此，大部分醫院管理者對通報滿床抱持謹慎態度，認為「好好調度，就可再撐一下」。

值得注意的是，若衛福部不以滿床數字究責，讓各醫院實話實說，嚴格落實一一九通報制度，洪子仁估計，最多可減少二成來診病人數量。此外，政府應持續強化在宅急症計畫、基層分流等措施，減少輕症病人湧入醫學中心的怪現象。