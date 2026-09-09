聽新聞
0:00 / 0:00

醫院「有塞不報」？專家：急診通報滿床 不該是究責依據

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
個別醫院急診滿床超收，卻不向119通報滿床，以免醫院評鑑時遭扣分。圖為示意。記者林伯東／攝影
個別醫院急診滿床超收，卻不向119通報滿床，以免醫院評鑑時遭扣分。圖為示意。記者林伯東／攝影

急診壅塞亂象頻傳，第一線急診醫師點出「有塞不報」通病，各家醫院急診滿床超收，卻不向一一九通報滿床，以免留下記錄，醫院評鑑時遭扣分。專家表示，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數確實影響評鑑成績，建議將通報滿床視為動態分流機制，鼓勵醫院坦然面對。

緊急醫療應變中心基隆區副執行長郭鐘太比對分析大台北地區各大醫院急診即時床位資訊、醫院被核可急診床位數及向一一九通報滿床等資訊，發現第二季（四至六月）雙北醫院急診收治床數超過實際核可床數的「超床」天數比率，與向一一九通報滿床天數比率之間有著明顯落差。

許多醫院採取「有塞不報」，其中最嚴重為台北市某醫學中心，超床天數比率百分之十九點三，通報滿床天數比率僅百分之○點二；亞東醫院則反之，超床天數比率百分之○點五，通報滿床比率百分之廿一點四。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，「醫療法」規定，醫院不得無故拖延、拒絕收治病人，醫院向一一九正式通報「滿床」，恐被主管機關視為有拒收、推諉病人嫌疑，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數及時數等數據，常被列為各式評鑑、考核的重點項目。再者，通報滿載時，衛生局介入關心，為此，大部分醫院管理者對通報滿床抱持謹慎態度，認為「好好調度，就可再撐一下」。

值得注意的是，若衛福部不以滿床數字究責，讓各醫院實話實說，嚴格落實一一九通報制度，洪子仁估計，最多可減少二成來診病人數量。此外，政府應持續強化在宅急症計畫、基層分流等措施，減少輕症病人湧入醫學中心的怪現象。

急診 基隆 醫學中心 衛生局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

急診壅塞雙北醫院卻「有塞不報」 專家籲：通報滿床不該是究責依據

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

在宅急症照護新保單再添一張！ 南山人壽獲准發行

國發會估50年後長者人口占比破五成 專家憂：恐壓垮急重症醫療

相關新聞

赴陸未登錄要罰…旅遊業者反彈 觀光署改口

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自九月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰五萬元，引發業者強烈反彈，民怨四起。觀光署昨天改口，先以宣導、輔導為主，不會直接開罰；台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，觀光署擴權太厲害，若真懲處，旅行業者將提告。

健康你我他／聽損造成生活不便 卻能讓我一覺好眠

40餘歲時，我經辦2009年台北聽障奧運會，選手選拔、培訓後，有人說我是「臭耳聾」，沒聽到他在叫我？直接反應是我怎麼了？回診後方知這是鼻咽癌放射化療後的症狀，才意識到聽損找上我。醫師說：聽損只會愈來愈嚴重，還會影響到聲帶與吞嚥功能，解方就是配戴助聽器改善。

8成國人水果吃不夠 大腸癌拉警報

大腸癌不再只是中高齡族群的威脅，台灣腸道醫學會指出，國內大腸癌發生率居高不下，更出現明顯年輕化趨勢。衛福部112年癌症登記資料顯示，大腸癌新發生個案超過1.9萬人，平均不到30分鐘就有1人確診。研究發現，40至44歲族群「進階大腸腫瘤性病變」盛行率，17年間從0.99%升至3.22%，增逾3倍。

健保署邀APEC專家齊聚台灣 分享AI強化健康照護

AI人工智慧無所不在，運用於醫療臨床診斷，有助於減輕醫療人員負擔，打造以病人為中心的照護服務體系。健保署昨在台南安平舉辦「APEC運用AI強化健康照護韌性與包容性研討會」，9個APEC經濟體代表參與盛會，聚焦討論AI健康照護治理等議題。

健康主題館／聽損 失智風險增

「年紀大了，耳朵聽不清楚很正常！」恐是錯誤觀念。台灣進入超高齡社會，聽力系統不只與平衡系統緊密相連，更影響到認知、心理及人身安全。台灣耳科醫學會發布「台灣成人退化性聽力損失臨床治療指引」指出，國內65歲以上長者聽力障礙盛行率達38%，85歲以上更高達70%，呼籲50歲起應定期接受聽力篩檢，別等到「聽不到」才就醫。

百年品牌圈粉新世代！金蘭解鎖臺味「無限」跨界

創立90週年的金蘭食品，長年陪伴臺灣家庭餐桌，除了持續傳承經典臺灣味，也積極跳脫既有框架，透過動漫、遊戲、潮流與文化展演等跨界合作，讓品牌走進新世代熟悉的生活場景，開啟臺味更多元的想像。金蘭食品董事長鍾淳名表示：「臺灣味不只存在於料理，金蘭希望以創意打開更多想像，讓不同世代都能用獨特的方式記憶臺味經典。」 跨界合作不設限，體驗臺灣味的無限可能 在中秋檔期，金蘭分別攜手人氣動漫《膽大黨》與熱門遊戲《明星三缺一》，從不同娛樂場景切入，為傳統節慶注入年輕活力。金蘭與《膽大黨》合作推出限定周邊及多元通路活動，將動漫IP融入中秋送禮與料理情境；另一方面，與《明星三缺一》的合作則串聯實體購買、遊戲體驗及數位內容，搭配中秋烤肉活動推出限定優惠與獨家好禮，讓消費者在團聚、烤肉之餘，也能透過熟悉的遊戲體驗與品牌產生互動。此外，金蘭也與日本機能丹寧品牌EDWIN推出聯名服飾，把經典臺灣味帶出餐桌，和潮流文化激盪出新玩味。 從產品到文化共創，催生新世代共鳴 除了跨界聯名，金蘭也持續探索文化創意領域。今年參與臺灣文博會，以《FOOD KAIJU BATTLE 美食怪獸大決戰》為主題展出，攜手插

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。