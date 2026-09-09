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赴陸未登錄要罰…旅遊業者反彈 觀光署改口

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
九月起赴陸要辦理登錄，否則要罰，引發旅遊業者強烈反彈。聯合報系資料照
九月起赴陸要辦理登錄，否則要罰，引發旅遊業者強烈反彈。聯合報系資料照

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自九月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰五萬元，引發業者強烈反彈，民怨四起。觀光署昨天改口，先以宣導、輔導為主，不會直接開罰；台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，觀光署擴權太厲害，若真懲處，旅行業者將提告。

目前政府仍將中國大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號設為代表避免前往的「橙色」，不過，根據觀光署統計，今年上半年國人前往大陸旅遊高達一百八十四萬人次，僅次於日本，位居國人出境旅遊目的地第二名。

陸委會日前表示，陸方將於九月十五日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加，呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄。觀光署在上月發函旅行社，要求自九月一日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處一萬至五萬罰鍰。

消息一出，引發旅行社及民眾反彈，由於目前政府對旅行社赴陸「禁團令」仍未解除，此舉也遭質疑是政策自相矛盾，上路一周後，觀光署緊急轉彎。

觀光署表示，近期接獲到不少民眾及業者的抱怨，觀光署重申該填報政策是要求旅行社以「團體」為單位登錄，並未要求旅行社為自由行旅客代為填報。登錄內容包含旅行社名稱、承辦人員及領隊聯絡資訊、團體人數、赴陸起訖日期及簡要行程等，不包含個別旅客姓名、證件資料等個人資訊。如遇緊急事故，陸委會及海基會即可透過團體行程資訊，第一時間聯繫旅行社，協助確認旅客狀況。

不過，觀光署說，考量本項措施自九月一日起實施，為讓旅行業者有充分時間熟悉相關作業，將先以宣導及輔導方式加強協助業者配合填報，如未填報完妥，將先請業者限期改善，經輔導後仍未改善或再次違規，再視情節輕重依相關規定辦理。

蕭博仁指出，觀光署要求旅行業者辦理民眾自組的交流團、考察團，若不協助登錄系統就要被罰，這項措施各大旅行協會都反對，台灣民眾出國旅遊本就不應提報給政府，賴政府這是在恐嚇人民，以嚇阻、減少赴陸人數。觀光署這樣的強制規定太擴權，法律並沒規定可這樣做，若政府真的裁處旅行業者，不排除提告觀光署；另也認為，若真的要懲處，不應該只罰旅行業者，旅客也應一視同仁。

也有旅行業者抨擊，這根本是變相恐嚇，平常辦保險填寫個資時，不少客人憂心個資流出，如今強制填報規定讓他們更害怕，憂心去對岸旅遊會被「蓋印章」，影響仕途或退休金，甚至有旅客怕到不敢出遊。

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