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中秋節將至 金門出現今年第4例非洲豬瘟海漂豬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
金門縣金寧鄉烏沙角海灘發現1頭死亡豬隻屍體現場。圖／動植物防疫檢疫署提供
金門縣金寧鄉烏沙角海灘發現1頭死亡豬隻屍體現場。圖／動植物防疫檢疫署提供

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，農業部動植物防疫檢疫署於9月5日接獲海巡署岸巡單位通報，金門縣金寧鄉烏沙角海灘發現1頭死亡豬隻屍體，檢體送農業部獸醫研究所檢驗，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，本案為今年的第4例。

應變中心表示，自2018年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計24例，本案為今年的第4例。隨著中秋連假將至，應變中心將協調相關部會強化旅客、郵包、快遞及海域岸際防疫措施，金門防疫所依標準程序針對發現地點半徑10公里內共22場養豬場列為管制健康訪視對象，今日已完成所有豬場健康訪視工作，確認全部豬隻健康均良好。

為強化風險控管，農業部今日已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才得解除相關管制措施。

應變中心指出，中秋節前後是國人送禮、跨境網購肉製品及出入境旅遊的高峰期，也是非洲豬瘟防疫的高風險期。為因應連假期間人流與物流增加，將透過跨部會合作，強化機場、港口及小三通旅客查驗，並加強國際郵包及海空運快遞查核、海域岸際巡查及走私查緝等作業。

應變中心提醒，民眾切勿自中國大陸等海外非洲豬瘟疫區攜帶、郵遞寄送或透過跨境網購、快遞輸入含豬肉月餅、肉乾、肉鬆、香腸及臘肉等製品，也應提醒海外親友不要寄送含肉禮品來臺。網購前務必確認商品成分與實際出貨地，勿因節慶送禮或個人食用而忽略檢疫規定。

非洲豬瘟 中秋節 金門

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