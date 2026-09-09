8成國人水果吃不夠 大腸癌拉警報

大腸癌不再只是中高齡族群的威脅，台灣腸道醫學會指出，國內大腸癌發生率居高不下，更出現明顯年輕化趨勢。衛福部112年癌症登記資料顯示，大腸癌新發生個案超過1.9萬人，平均不到30分鐘就有1人確診。研究發現，40至44歲族群「進階大腸腫瘤性病變」盛行率，17年間從0.99%升至3.22%，增逾3倍。

台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，大腸癌不能只從遺傳基因來看，近年研究逐漸將焦點轉向「腸道菌叢」。當飲食長期高油、高糖、低纖維，加上大量紅肉及加工食品，可能降低腸道菌叢多樣性，形成慢性發炎環境。部分腸道細菌甚至會產生「Colibactin」毒素，造成細胞DNA損傷，可能與年輕型大腸癌增加有關。

國人「纖維吃太少」也是一大警訊，根據國民營養健康狀況變遷調查顯示，成人每天平均膳食纖維攝取僅約14至15公克，與女性建議25公克、男性35公克仍有明顯落差；逾八成國人水果攝取不足、超過九成膳食纖維攝取不足。

年輕人的情況更令人擔心，比較102至105年與106至109年調查，19至44歲成人每天水果攝取達到最低建議量的比率，反而從7.7%降至5.9%，相對減少約23%。國外研究也發現，膳食纖維攝取增加與較低的大腸癌風險具有關聯。

台灣腸道醫學會秘書長李柏賢表示，膳食纖維是腸道好菌重要的「糧食」，經菌叢發酵後可產生短鏈脂肪酸，有助於維持腸道屏障、降低慢性發炎。養好腸道可掌握四大原則，包括攝取足夠膳食纖維、減少超加工食品、規律運動及充足睡眠。

「水果能改善腸道健康嗎？」李柏賢說，水果中的果膠、多酚類及植化素，共同構成腸道益菌的「天然糧食」。

好菌發酵這些成分後，會產生短鏈脂肪酸（SCFA），有助維持腸道屏障完整、降低慢性發炎、提供大腸細胞所需能量。

李柏賢建議，日常可輪替選擇奇異果、芭樂、柑橘、莓果等高營養密度水果，即相同熱量下，能攝取到更多種類營養素的水果，來補足日常飲食中的營養缺口。關鍵是養成每天攝取的習慣，而早餐通常是全天膳食纖維最少的一餐，空腹時腸道吸收效率也較高，是補充營養的最佳時機。

預防大腸癌，除了應少吃紅肉、加工肉品及超加工食品，要多攝取蔬果、全穀雜糧，維持運動、睡眠及正常體重，也應依政府建議接受糞便潛血檢查，必要時進一步做大腸鏡，才能在癌症發生前攔截癌前病變。