健保署邀APEC專家齊聚台灣 分享AI強化健康照護

AI人工智慧無所不在，運用於醫療臨床診斷，有助於減輕醫療人員負擔，打造以病人為中心的照護服務體系。健保署昨在台南安平舉辦「APEC運用AI強化健康照護韌性與包容性研討會」，9個APEC經濟體代表參與盛會，聚焦討論AI健康照護治理等議題。

健保署長陳亮妤致詞表示，全球面臨人口高齡化、慢性疾病盛行及醫療需求增加等重大挑戰，但醫療人力與資源有限，如何維持照護品質，提升服務效率，已成各經濟體衛生體系的重要課題，其中AI科技扮演著重要角色。

陳亮妤指出，近幾年來，健保署將大數據及AI技術運用於糖尿病、心血管疾病風險預測，以及病人分級、個案管理及風險導向照護等領域，透過科技輔助疾病預防及健康管理，打造以民眾為中心的智慧照護模式。

健保署在研討會上呈現台灣全民健保數位轉型歷程，2004年全面實施健保IC卡、2013年建置雲端藥歷，逐步發展為健保醫療資訊雲端查詢系統，及2014年推出健康存摺。2019年試辦虛擬健保卡，2022年起擴大應用；2024年推動大家醫計畫及數位平台，2025年8月擴大遠距醫療適用科別。

陳亮妤強調，將持續強化數位健康基礎建設，整合健保申報、臨床診療、檢驗、醫療影像及民眾自主上傳等多元健康資料，協助民眾更即時掌握自身健康狀況，發展AI輔助工具，提升民眾自主健康能力，以及醫療可近性。

除了美、日、韓、印尼、新加坡、馬來西亞、紐西蘭、泰國及越南等9個APEC經濟體代表與會，約翰霍普金斯大學醫學院Eric C.Strain教授、日本厚生勞動省研究與發展政策處Masahiro Hashimoto副處長、馬來西亞衛生部Nor Fariza Ngah副衛生總監、紐西蘭健康局Robyn Whittaker臨床主任、新加坡國立大學Andrew Epaphroditus Tay首席福祉長、亞洲電子健康資訊網絡（AeHIIN）Boonchai Kijsanayotin主席等國際專家發表演講。