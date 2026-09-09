健康你我他／聽損造成生活不便 卻能讓我一覺好眠

40餘歲時，我經辦2009年台北聽障奧運會，選手選拔、培訓後，有人說我是「臭耳聾」，沒聽到他在叫我？直接反應是我怎麼了？回診後方知這是鼻咽癌放射化療後的症狀，才意識到聽損找上我。醫師說：聽損只會愈來愈嚴重，還會影響到聲帶與吞嚥功能，解方就是配戴助聽器改善。

由於尚處在輕度聽損，因工作需要，我尋找商家試戴助聽器，似乎有回到以前的感覺。醫師說助聽器有如近視眼鏡一樣，不戴會變嚴重，為了工作及生活，不得不忍痛選購配戴，有了它以後生活回到日常，不再有聽不清楚，或一再詢問「什麼」的困擾。

海倫凱勒曾說：當你看不到是與事物隔絕，但聽不到是與人的情感隔離。目前我的聽力從輕度、中度到重度，且雙耳情形不同，只能靠單耳助聽器的功能，加上口音、聲帶惡化，更能體會失去聽覺後，「聽」是多麼的重要。戴上助聽器雖然無法接收到完整的音頻，但基本的人際交流與互動沒有問題，一樣可以享受到有聲音的世界。

聽損會造成生活上的不便，相對也有一些好處，例如：取下助聽器睡覺，不受干擾，一覺到天亮。台灣正處在超高齡社會，聽力障礙造成失智比率提高，社會成本也增加，聽力問題真的不容忽視。戴助聽器不僅改變一個人回到聽見的世界，且不與社會脫節的生命與生活。