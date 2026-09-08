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新北C肝群聚案 新北增開夜間及假日門診檢驗
新北市衛生局針對板橋「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件擴大回溯檢驗，為方便民眾接受檢驗，除29區衛生所提供檢驗服務外，另於土城及板橋衛生所增開夜間、假日抽血檢驗門診。
衛生局發布新聞稿表示，針對「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件，擴大回溯並召回114年7月1日至115年8月27日期間，曾於該診所接受針劑治療者1118人接受檢驗。
衛生局表示，截至9月7日已成功連繫1096人，其中353人完成檢驗；擴大回溯對象中，新增2名民眾自行就醫確診急性C型肝炎，相關病例累計13例。
衛生局表示，為方便民眾接受檢驗，除全市29區衛生所提供檢驗服務外，另外，土城衛生所於9月10日、18日晚間及12日週六假日；板橋衛生所9月11日、17日晚間及19日週六假日，增開夜間、假日抽血檢驗門診，方便回溯對象的民眾接受檢驗。
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