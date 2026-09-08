快訊

台指期夜盤上半場震盪逾400點 法人曝後市多空關鍵

降價救銷量？奢侈品牌Gucci包包、成衣 大陸售價降40%

沒監委卻查蔣得立？監察院：一切依法行政

聽新聞
0:00 / 0:00

新北C肝群聚案 新北增開夜間及假日門診檢驗

中央社／ 新北8日電

新北衛生局針對板橋「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件擴大回溯檢驗，為方便民眾接受檢驗，除29區衛生所提供檢驗服務外，另於土城及板橋衛生所增開夜間、假日抽血檢驗門診。

衛生局發布新聞稿表示，針對「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件，擴大回溯並召回114年7月1日至115年8月27日期間，曾於該診所接受針劑治療者1118人接受檢驗。

衛生局表示，截至9月7日已成功連繫1096人，其中353人完成檢驗；擴大回溯對象中，新增2名民眾自行就醫確診急性C型肝炎，相關病例累計13例。

衛生局表示，為方便民眾接受檢驗，除全市29區衛生所提供檢驗服務外，另外，土城衛生所於9月10日、18日晚間及12日週六假日；板橋衛生所9月11日、17日晚間及19日週六假日，增開夜間、假日抽血檢驗門診，方便回溯對象的民眾接受檢驗。

新北 抽血 衛生局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北安泰淞鶴診所C肝群聚案回溯再增2例 累計已13例感染

板橋診所C肝群聚再增2例 累計13例 疾管署：人數恐會再增加

C肝群聚再增2例 感染專家：感染源恐來自帶有C肝病毒的民眾

診所Ｃ肝群聚 健保代位求償卡關

相關新聞

蕭伊分手Joeman後驗出HPV、披衣菌 婦產醫：單一伴侶不代表零風險

Joeman與前女友蕭伊感情風波再度延燒，蕭伊今天發文表示，與Joeman交往2年間，一直認定彼此是「單一伴侶」，分手後卻驗出感染HPV第53型及披衣菌。但Joeman隨後發聲明，並公開陰性證明反擊。但婦產科醫師蘇怡寧於粉專提醒，「單一性伴侶」不代表風險是零，檢驗結果無法判斷感染時間，更不能確認是誰傳染給誰。

今年首波東北季風報到！日夜溫差可達13度、周五雨最多

今年首波東北季風明天南下，桃園以北及東半部迎風面地區，雲量增加、水氣也變多，降雨最多的時間點落在周五，基隆北海岸、宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。此外，各地早晚溫差大，這兩天最明顯，尤其北部日夜溫差可達13度。

遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

台北市議員李柏毅日前帶8個月大女兒前往醫院急診，疑因不滿等候及用藥處置流程，在急診室情緒激動、高分貝斥責醫護，引發爭議。李柏毅今出面說明，數度哽咽落淚並七度鞠躬致歉，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。國泰醫院發布聲明，強調急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。

小確幸增加？加開中獎發票組數有望 統一發票給獎經費明年增至193.7億元

隨著營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加。財政部116年度統一發票給獎經費編列193.7億元，較115年度的188.8億元增加4.9億元。預料將會再加開雲端發票專屬獎，民眾的小確幸可望再度增加。

急診壅塞雙北醫院卻「有塞不報」 專家籲：通報滿床不該是究責依據

近期衛福部頻出手搶救雙北急診壅塞情況，昨宣布擬於鄰近台大醫院的台北市華山市場增設假日急症中心。第一線急診醫師點出急診壅塞背後另一亂象，各家醫院急診滿床超收，卻不向119通報滿床，形成「有塞不報」亂象。對此，醫務管理專家分析，各家醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數被列為評鑑重點，建議應將通報滿床視為動態分流機制，「而非究責依據」。

飛機選座揭5種性格 空姐：走道旁控制慾強、1位置代表凡事有計畫

平時搭乘飛機旅行，你喜歡選靠窗、靠走道，還是只能無奈坐在中間？其實有選擇權背後，選擇座位的習慣會無意間透露出每個人的性格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。