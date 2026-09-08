飛機選座揭5種性格 空姐：走道旁控制慾強、1位置代表凡事有計畫

平時搭乘飛機旅行，你喜歡選靠窗、靠走道，還是只能無奈坐在中間？其實有選擇權背後，選擇座位的習慣會無意間透露出每個人的性格。資深空服員指出，偏好靠走道位的乘客代表控制慾強；而選另1座位代表自私！

美國作家安德森（Charlotte Hilton Andersen）在美國媒體《Reader's Digest 》中專訪了兩位資深空服員，分別是擁有超過20年經驗的席德妮（Sydney A.）以及捷藍航空（JetBlue）的洛蕾塔（Loretta H.），她們指出，乘客選擇座位中能看出一個人的性格、應對壓力的方式、消費習慣，甚至於婚姻相處模式。

靠走道座位：較強的控制慾

據文章指出，偏好靠走道座位的乘客，通常將效率與行動便利擺在舒適度之前，這類乘客有極高比例是商務人士，方便隨時拿出手提電腦工作或起身處理事務，下飛機時也能第一時間離開，便於趕赴下一趟行程或會議。此外，選走道位也反映出兩種心理傾向，一種是不想給鄰座帶來麻煩；另一種則是控制慾較強，希望掌握隨時起身、自由移動的主導權。

靠窗座位：需要安全感

如果總是優先選擇靠窗座位的乘客，通常代表希望在機上好好補眠，或是個飛行愛好者。文中指出，靠窗座位除了有機艙牆面可以倚靠休憩外，最大的好處是能避免在睡夢中被鄰座起身去洗手間打擾。另外，心理層面上，靠窗座位遠離了走道頻繁往來的人流，因此有潔癖、對健康狀況容易焦慮或患有飛行焦慮症的乘客，往往會將靠窗座位視為安全感的來源。

中間座位：伴侶間相處／1位置自私

幾乎沒有人會主動將中間座位作為首選，安德森指出，中間座位卻能巧妙揭露夫妻或情侶間的互動模式。不少男性乘客出於體貼，會主動承擔中間座位，將較舒服的靠窗或靠走道位置讓給另一半。另外，部分年長夫妻會刻意預訂同排的靠窗、靠走道座位，賭若航班沒滿，中間座位就能空出來，享用更大空間；但若班機客滿，夾在中間的陌生乘客反而會感到極度不適。

逃生門座位：身材高大的乘客

選擇額外伸腿空間或緊急逃生門座位取決於乘客的身材體型與預算，身材高大的乘客特別在意腿部空間，通常非常願意為此多花錢升等。空服員提醒，緊急逃生門座位雖然寬敞，但依據相關法規，坐在該位置的乘客必須在緊急狀況發生時，具備提供協助的生理與心理能力。

隔板後方與客艙前後：凡事有計畫、追求效率

客艙前排

機艙區域的選擇同樣透露著乘客的性格，隔板後方座位前方地面空間較大，深受帶幼童的家庭與想快速下機者的喜愛，但缺點是餐桌內建於扶手中，無法抬起扶手增加活動空間。選擇客艙前排的人通常凡事很有計畫、追求效率想盡早下機。部分患有焦慮的人也會選前排，因為距離機組人員與駕駛艙較近，心理上較有安全感。

客艙後排

客艙後排的乘客則對飛行過程抱持較放鬆的心態，或是家庭客為了便利靠近機上廚房與洗手間而選擇後排。

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文章授權轉載自《香港01》