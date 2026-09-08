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「我走了，誰來看她」8旬老父託孤親友…林心如攜春水堂助籌建安老家園

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
林心如（左四）、台中市社會局長廖靜芝（右三）等人，呼籲大眾捐款支持籌建瑪利亞「安老家園」。圖／瑪利亞提供
林心如（左四）、台中市社會局長廖靜芝（右三）等人，呼籲大眾捐款支持籌建瑪利亞「安老家園」。圖／瑪利亞提供

全台超過45歲的心智障礙者「老憨兒」約24萬人，許多老憨兒父母深陷「我走了，誰來照顧他」恐懼中，甚至有8旬老父託孤親友。瑪利亞基金會今攜手擔任愛心大使長達14年的金鐘最美製作人林心如、春水興業集團，以及台中市社會局長廖靜芝呼籲大眾捐款支持籌建「安老家園」。

50歲的重度智能障礙者淑玲，是許多雙老家庭的縮影。淑玲待在瑪利亞33年，如今行走已需助行器，她的父親已80歲、母親75歲，隨著唯一的哥哥意外離世，年邁的父母最擔心的莫過於未來「缺席」後，女兒無人送終，拜託四名熟識的親友，希望2人百年後，能輪流探望，別讓淑玲孤單。

瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，目前瑪利亞霧峰家園服務112名心智障礙者，但仍有127個家庭登記等候，平均等待逾10年。面對老憨兒與其父母「雙老家庭」終老問題，瑪利亞籌建「安老家園」，總經費需3.62億元，但至今年7月，僅達成35%，仍有約2.36億元缺口，且未來專業照護人力培養更是長期挑戰。

春水興業集團副總劉彥伶強調，集團過去幾年持續陪伴瑪利亞青年創作快樂襪，如今以實際捐款支持安老家園籌建，盼能拋磚引玉，很榮幸春水堂與春水良品共同響應「安老家園籌建計畫」，相信善意可以匯聚成改變的力量，讓陪伴延續在每一段人生旅程。

劉彥伶說明，今年春水興業集團特別贊助500份春水堂飲品兌換券，以及春水良品冷凍年菜，鼓勵民眾響應安老家園。即日起至12月23日，民眾單筆捐款滿6000元，或定期定額每月捐款滿500元，即可獲贈冷凍年菜套組及春水堂飲品兌換券1張，限量500張。

瑪利亞基金會執行長陳怡君（右起）、淑玲、淑玲母親、愛心大使林心如呼籲大眾，捐款支持安老家園。圖／瑪利亞提供
瑪利亞基金會執行長陳怡君（右起）、淑玲、淑玲母親、愛心大使林心如呼籲大眾，捐款支持安老家園。圖／瑪利亞提供

春水興業集團贊助500份春水堂飲品兌換券及冷凍年菜作為「瑪利亞安老家園籌建計畫」捐款禮。圖／瑪利亞提供
春水興業集團贊助500份春水堂飲品兌換券及冷凍年菜作為「瑪利亞安老家園籌建計畫」捐款禮。圖／瑪利亞提供

春水堂 林心如 老家

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