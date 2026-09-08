快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

急診壅塞雙北醫院卻「有塞不報」 專家籲：通報滿床不該是究責依據

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為改善台大急診壅塞，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局表示，華山市場辦公室為可能地點。聯合報系資料照
為改善台大急診壅塞，衛福部研議在台大周邊增設假日輕急症中心（UCC），台北市衛生局表示，華山市場辦公室為可能地點。聯合報系資料照

近期衛福部頻出手搶救雙北急診壅塞情況，昨宣布擬於鄰近台大醫院的台北市華山市場增設假日急症中心。第一線急診醫師點出急診壅塞背後另一亂象，各家醫院急診滿床超收，卻不向119通報滿床，形成「有塞不報」亂象。對此，醫務管理專家分析，各家醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數被列為評鑑重點，建議應將通報滿床視為動態分流機制，「而非究責依據」。

部立基隆醫院急診醫學科主任郭鐘太分析比對急診即時床位資訊、醫院被核可急診床位數及向119通報滿床資訊，發現4至6月雙北醫院急診收治床數超過實際核可床數的「超床」天數比率，與向119通報滿床天數比率之間出現不小落差，多家醫院呈現「有塞不報」情況，最嚴重為台北馬偕醫院，超床天數比率19.3%，通報滿床天數比率僅0.2%，亞東醫院則反之，超床天數比率0.5%，通報滿床比率21.4%。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，「醫療法」規定，醫院不得無故拖延、拒絕收治病人，醫院向119正式通報滿床，恐被主管機關視為有拒收、推諉病人嫌疑，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數及時數，常被列為各式評鑑、考核重點關注項目，且一旦通報滿載，衛生局處介入關心，為此，醫院管理者多認為「可靠院內病床調度再撐一下」，對通報滿床持謹慎態度。

郭鐘太指出，醫院不通報滿床原因之一，是第一線急診主管擔心太常通報會遭主管質疑「為何你上班就通報滿床？」，然而，急診滿床與病人安全、醫療品質相關，且萬一病人乘救護車至醫院後，發現醫院壅塞情況嚴重，所獲得資源與預期不同，甚至遠遠不足，恐衍生醫療糾紛，在近期急診壅塞頻傳情況下，建議翻轉現行文化，滿床不報的醫院才應被究責。

洪子仁建議，主管機關將通報滿床是為急診動態分流機制、資源調度工具，而非追究依據，同時應持續強化在宅急症計畫、基層分流等措施，避免病人不分輕重全數湧入醫學中心。不過，依各家醫院急診來診病人情況觀察，若全面落實向119通報滿床，至多可減少約2成來診病人數量，其餘7成病人仍會自行到院，或由家屬載送至各醫院急診，院方依規定不得拒收這類病人。

急診 雙北 醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

網友爆急診室大聲斥責 北市議員李柏毅還原始末說明

國發會估50年後長者人口占比破五成 專家憂：恐壓垮急重症醫療

在宅急症照護新保單再添一張！ 南山人壽獲准發行

相關新聞

今年首波東北季風報到！日夜溫差可達13度、周五雨最多

今年首波東北季風明天南下，桃園以北及東半部迎風面地區，雲量增加、水氣也變多，降雨最多的時間點落在周五，基隆北海岸、宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。此外，各地早晚溫差大，這兩天最明顯，尤其北部日夜溫差可達13度。

遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

台北市議員李柏毅日前帶8個月大女兒前往醫院急診，疑因不滿等候及用藥處置流程，在急診室情緒激動、高分貝斥責醫護，引發爭議。李柏毅今出面說明，數度哽咽落淚並七度鞠躬致歉，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。國泰醫院發布聲明，強調急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。

小確幸增加？加開中獎發票組數有望 統一發票給獎經費明年增至193.7億元

隨著營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加。財政部116年度統一發票給獎經費編列193.7億元，較115年度的188.8億元增加4.9億元。預料將會再加開雲端發票專屬獎，民眾的小確幸可望再度增加。

急診壅塞雙北醫院卻「有塞不報」 專家籲：通報滿床不該是究責依據

近期衛福部頻出手搶救雙北急診壅塞情況，昨宣布擬於鄰近台大醫院的台北市華山市場增設假日急症中心。第一線急診醫師點出急診壅塞背後另一亂象，各家醫院急診滿床超收，卻不向119通報滿床，形成「有塞不報」亂象。對此，醫務管理專家分析，各家醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數被列為評鑑重點，建議應將通報滿床視為動態分流機制，「而非究責依據」。

選對碳水很重要！紫米、黑米差很大…營養專家：挑錯反讓血糖衝更快

不少人為了減重、控血糖，進行「少吃澱粉」的飲食控制，甚至乾脆不吃米飯，只吃肉和菜。營養專家提醒，碳水化合物是人體三大營養素之一，富含膳食纖維的非精製碳水化合物（好醣）更能穩定血糖並提供飽足感，所以真正關鍵是「吃哪一種」。外觀相似的黑米、紫米，對餐後血糖影響大不同，糖尿病患者及高風險族群選錯主食，反而可能讓控糖效果打折。

我走了，誰來看她？8旬老父託孤親友 林心如攜春水堂助籌建安老家園

全台超過45歲的心智障礙者「老憨兒」約24萬人，許多老憨兒父母深陷「我走了，誰來照顧他」恐懼中，甚至有8旬老父託孤親友。瑪利亞基金會今攜手擔任愛心大使長達14年的金鐘最美製作人林心如、春水興業集團，以及台中市社會局長廖靜芝呼籲大眾捐款支持籌建「安老家園」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。