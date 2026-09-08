急診壅塞雙北醫院卻「有塞不報」 專家籲：通報滿床不該是究責依據

近期衛福部頻出手搶救雙北急診壅塞情況，昨宣布擬於鄰近台大醫院的台北市華山市場增設假日急症中心。第一線急診醫師點出急診壅塞背後另一亂象，各家醫院急診滿床超收，卻不向119通報滿床，形成「有塞不報」亂象。對此，醫務管理專家分析，各家醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數被列為評鑑重點，建議應將通報滿床視為動態分流機制，「而非究責依據」。

部立基隆醫院急診醫學科主任郭鐘太分析比對急診即時床位資訊、醫院被核可急診床位數及向119通報滿床資訊，發現4至6月雙北醫院急診收治床數超過實際核可床數的「超床」天數比率，與向119通報滿床天數比率之間出現不小落差，多家醫院呈現「有塞不報」情況，最嚴重為台北馬偕醫院，超床天數比率19.3%，通報滿床天數比率僅0.2%，亞東醫院則反之，超床天數比率0.5%，通報滿床比率21.4%。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，「醫療法」規定，醫院不得無故拖延、拒絕收治病人，醫院向119正式通報滿床，恐被主管機關視為有拒收、推諉病人嫌疑，醫學中心多為重度急救責任醫院，通報滿床次數及時數，常被列為各式評鑑、考核重點關注項目，且一旦通報滿載，衛生局處介入關心，為此，醫院管理者多認為「可靠院內病床調度再撐一下」，對通報滿床持謹慎態度。

郭鐘太指出，醫院不通報滿床原因之一，是第一線急診主管擔心太常通報會遭主管質疑「為何你上班就通報滿床？」，然而，急診滿床與病人安全、醫療品質相關，且萬一病人乘救護車至醫院後，發現醫院壅塞情況嚴重，所獲得資源與預期不同，甚至遠遠不足，恐衍生醫療糾紛，在近期急診壅塞頻傳情況下，建議翻轉現行文化，滿床不報的醫院才應被究責。

洪子仁建議，主管機關將通報滿床是為急診動態分流機制、資源調度工具，而非追究依據，同時應持續強化在宅急症計畫、基層分流等措施，避免病人不分輕重全數湧入醫學中心。不過，依各家醫院急診來診病人情況觀察，若全面落實向119通報滿床，至多可減少約2成來診病人數量，其餘7成病人仍會自行到院，或由家屬載送至各醫院急診，院方依規定不得拒收這類病人。